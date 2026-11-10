Борис Бонев: България трябва да въведе системи за безопасност при мъгла

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Борис Бонев от „Спаси София" призова за въвеждането на модерни системи за пътна сигнализация в България след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия".

Той предлага поставянето на специални маркировки на пътното платно и дигитални информационни табели в участъците с повишен риск от инциденти при мъгла.

В публикация във Фейсбук Бонев изрази съболезнования към близките на загиналите и пожела бързо възстановяване на пострадалите.

Тази сутрин се събудих с новините за ужасяващите катастрофи на магистрала „Тракия". Да почиват в мир загиналите и дано ранените се възстановят напълно", написа той.

Бонев разказва, че ден по-рано самият той е шофирал по магистрала „Хемус" при мъгла и е станал свидетел на опасно поведение от страна на водачите.

„Масово всички караха със 120-140 км/ч, рядко някой си беше пуснал фаровете за мъгла, ТИР-овете се движеха на практика залепени един зад друг, а някои дори изпреварваха", посочва той.

Според Бонев проблемът не се изчерпва с липсата на подготовка и съобразяване с пътните условия, а поставя и въпроса за състоянието на инфраструктурата и наличието на съвременни системи за предупреждение.

Като пример той дава практиката в редица европейски държави, където в участъци с чести мъгли се поставят специални точки върху пътната настилка. Те служат като ориентир за шофьорите и помагат за определяне на безопасната скорост според видимостта.

„Колкото по-малко точки са видими – толкова по-ниска е максималната допустима скорост", обяснява Бонев.

Друго решение, което предлага, е поставянето на дигитални информационни табели на критични участъци. Те могат да предупреждават в реално време за катастрофи, ремонти, обходни маршрути и неблагоприятни метеорологични условия.

„Крайно време е България да започне да внедрява системи, които от десетки години функционират в цяла Европа, включително и на Балканите. Те спасяват човешки животи!", заявява Бонев.

Той съобщава още, че ще изпрати писмо с предложенията си до министър Шишков с настояване да започне процес по модернизация на пътната сигнализация, поне в критичните участъци с чести мъгли.