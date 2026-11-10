Кървавото меле на магистрала "Тракия" е предизвикано от камион, който препречил пътя на автобус

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Съвпадението на местата на двете катастрофи вероятно е заради разсейване на шофьорите заради инцидента в близост

Първата катастрофа е настъпила в лентата за движение в посока Бургас, където товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ пътници. Впоследствие зад него е настъпило пътнотранспортно произшествие с друг товарен автомобил, превозващ жито, а в задната му част се е ударил лек автомобил. Това каза изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов.

Всички загинали са се намирали в тази лента на магистралата. Най-вероятно пътнотранспортното произшествие е настъпило вследствие на внезапно възникнала гъста мъгла. В инцидента участвали 86 превозни средства - 63 в пътното платно в посока Бургас и 23 в другото

Загиналите на място са 10, а един човек е починал в болнично заведение, каза заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. В лечебни заведения в област Сливен са настанени 28 пострадали, в област Ямбол – 16, а в Бургас – 6.

„Предполагаме, че при платното в посока София катастрофата е възникнала по същия механизъм, като съвпадението на местата на двете произшествия вероятно се дължи на разсейване на водачите заради инцидента в близост", обясни изпълняващият функциите главен секретар на МВР.

Николов заяви, че всички ранени са настанени в болници. Предполага се, че един от пострадалите в Бургас ще бъде транспортиран с военния самолет „Спартан". Няколко души са в интензивно отделение. Към момента няма пострадали или загинали деца.

Главният секретар посочи, че ще бъде обсъдена възможността за подобряване на пътната маркировка в участъците, в които често има мъгла. „Ще се изследва детайлно цялото пътнотранспортно произшествие", добави той.

След подаването на сигнала за инцидента с негова заповед е активирана операция „Спаси".

Няма пострадали и загинали деца в двете катастрофи, затворили тази сутрин магистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Премиерът Румен Радев съобщи, че към момента 11 души са загинали, а ранените са 48.

На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие, екипи на спешна помощ и 17 екипа на пожарната. Автомагистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, видимостта остава намалена, съобщава Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).