Историята се повтаря: Професорка и военен издъхнаха при рязка мъгла и сблъсък на 21 коли край Пловдив преди 12 г.

15 бяха ранени, а много коли се превърнаха в купчини желязо

Нямаше никаква видимост, изведнъж пред нас всичко стана бяло като стена, разказаха тогава оцелели

12 години. Толкова време дели днешната касапница на АМ "Тракия" край Зимница от друго зловещо меле, което стана на 31 март 2014 г. отново на същата магистрала, но край Пловдив.

Тогава внезапна гъста мъгла призори на 134-ия километър край Стряма наниза 21 автомобила в два верижни сблъсъка в южното и северното платно на магистралата.

Двама души загинаха на място - известен професор от Пловдив и военен от Хасково, а 15 бяха пострадалите. Седем бяха настанени в хирургията на университетската болница "Св. Георги" в Пловдив с контузии и фрактури.

Временният директор на Института по розата и етерично-маслените култури в Казанлък проф. д-р Лилия Кръстева бе една от жертвите. Тя е създател на няколко зеленчукови сорта, автор е на десетки публикации. В продължение на 8 г. е оглавявала и Института за развитие на генетичните ресурси в Садово.

Проф. Кръстева е пътувала в злополучната утрин на 31 март 2014 г. от Пловдив. Била е на задната седалка на черен мерцедес. Водачът му оцеля по чудо.

Втората жертва бе подп. Анатолий Първанов, командир на полигона в с. Корен, на 44 г. Той е карал тъмносиньо рено, което се е заклещило в задната част на тир.

Свидетели тогава разказаха, че военният е бил изваден буквално на части. И двамата загинали са от първата верижна катастрофа, която е станала около 6,30 ч на 134-ия километър в посока Бургас. Сблъскали са се общо 8 возила, сред които 3 тира. 21 коли се нанизаха във верижния сблъсък преди 12 години на АМ "Тракия" край Пловдив, където загина проф. Лилия Кръстева. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Мерцедесът и реното, откъдето са двамата загинали, се бяха превърнали в купчина желязо, видя тогава екип на "24 часа".

"Нямаше никаква видимост. Слязохме от моста и изведнъж пред нас всичко стана бяло като стена. После се ударихме", обясниха двама братя от Пловдив.

Предната част на беемвето им беше помляна до неузнаваемост. Братята се бяха отървали без драскотина, но трепереха.

Минута след първата катастрофа на 135-ия километър в обратната посока - от Бургас за София, се бяха сблъскали други 13 коли. Разстоянието между двете произшествия е 150 м. Петима бяха ранени при второто адско меле.

"Отивахме към София да видим наши близки. Нищо не се виждаше отпред. Блъснахме се в предната кола и веднага изскочихме навън", разказаха четирима оцелели пътници от мазда. Те започнали да махат на следващите автомобили и така спрели тир, който щял да се натресе зад тях.

Хората не можеха да дойдат на себе си от шока. Пенсионер по болест от Ямбол беше пребледнял като платно. Той карал плодове в старичката си лада за столицата. Забил се в преден микробус.

Шофьорът му е 31-годишният Минко Минков от Ямбол, който пътувал за Нови хан. Това беше останало от служебния мерцедес, в който е пътувала проф. Лилия Кръстева. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"Превозвах чантички и пластмасови чашки. Внезапно отпред се вдигна някаква пушилка и всичко притъмня. Набих спирачки и се блъснах в тир", разказа той.

По думите му бил принуден да се удари в тежкотоварния автомобил, за да предпази ладата. Близо 40 минути спасители се опитвали да извадят Минко, заклещен в микробуса.

"Беше много страшно. Молех се само да не се запаля или някой да не ме отнесе отзад. Виждал съм верижни катастрофи, но за първи път ми се случи да преживея подобен ад", призна тогава Минко.

Той бе със счупен крак и рани на двете ръце и е настанен в травматологията на университетската болница "Св. Георги" в Пловдив.

Друг водач, който тогава се представи като Томи от Стара Загора, разказа, че мъглата паднала изведнъж, щом наближил пловдивското с. Трилистник. Станало непрогледно и се блъснал в преден автомобил. Най-тежко пострадали във втората катастрофа бяха "Фолксваген Пасат", мерцедес, пежо и мазда.

"Пътна помощ" едва смогваше да товари колите, за да освободи платното. Целият участък беше осеян със стъкла. Навсякъде бяха разхвърляни калници, капаци, части от автомобили. На мястото на сблъсъка имаше венец в памет на проф. Лилия Кръстева. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"Такова нещо не съм виждал след трагедията с автобуса, в който загинаха 9-имата пътници", призна пътен полицай от Пловдив.

Повече от 6 часа участък от 5 км от автомагистралата остана затворен, докато спасителите вадеха жертвите. Трафикът беше отбиван през обходни маршрути.