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Шофьор скочил автомобила си секунди преди в него да се блъснат още коли на АМ "Тракия"

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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верижна катастрофа на АМ „Тракия” снимка:Aneta Petrova, фейсбук
верижна катастрофа на АМ „Тракия” снимка:Aneta Petrova, фейсбук

Свидетели на катастрофите на магистрала „Тракия” край Ямбол разказаха за преживяния ужас. Верижните удари описа мъж, шофирал автомобил, който заедно със спътника си за секунди е успял да излезе от превозното средство, преди още автомобили да се ударят в тях.

Просто гъста мъгла, имаше спрени коли. Аз спрях и в момента, в който спрях, червеният камион ни наниза отзад, ударихме мантинелата, разказа той. 

Жена от автобус, пътувала с цел почивка, разказа, че всички прозорци са били счупени. Имало е хора паднали един върху друг, но все пак са успели да излязат от автобуса и да се отдалечат от него, съобщава БТА.

верижна катастрофа на АМ „Тракия” снимка:Aneta Petrova, фейсбук

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