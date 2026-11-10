Шофьор скочил автомобила си секунди преди в него да се блъснат още коли на АМ "Тракия"

Свидетели на катастрофите на магистрала „Тракия” край Ямбол разказаха за преживяния ужас. Верижните удари описа мъж, шофирал автомобил, който заедно със спътника си за секунди е успял да излезе от превозното средство, преди още автомобили да се ударят в тях.

Просто гъста мъгла, имаше спрени коли. Аз спрях и в момента, в който спрях, червеният камион ни наниза отзад, ударихме мантинелата, разказа той.

Жена от автобус, пътувала с цел почивка, разказа, че всички прозорци са били счупени. Имало е хора паднали един върху друг, но все пак са успели да излязат от автобуса и да се отдалечат от него, съобщава БТА.