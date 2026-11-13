Началото на висшето лесовъдно образование в България е поставено преди 100 години. Лесотехническият университет (ЛТУ), и до днес съхранява традициите, като надгражда академичното наследство с модерни образователни подходи, научни изследвания и иновации. Утвърдил се като „зеления университет“ на България, ЛТУ подготвя специалисти с професионална компетентност, визия и отговорност към обществото и околната среда.

Една от най-ценните характеристики на университета е способността му да съчетава специалности с дългогодишна история с актуалните потребности на съвременния свят. Фактът, че професионални направления, възникнали преди десетилетия, продължават да бъдат търсени и днес, не е случайно. Те са свързани с дейности, без които развитието на обществото е немислимо – създаването и оформянето на жизнената среда, управлението на природните ресурси, производството, опазването на биоразнообразието и устойчивото развитие. Светът се променя, технологиите се развиват, но необходимостта от специалисти, които умеят да планират, създават, поддържат и опазват средата, в която живеем, остава постоянна.

Университетът предлага обучение в 5 факултета, 8 професионални направления и 12 специалности, сред които горско стопанство, технология на дървесината и мебелите, инженерен дизайн и компютърни технологии в мебелната индустрия. От тази година Лесотехническият университет разширява присъствието си в страната с откриването на свой филиал в Бургас. В него обучението стартира в три специалности – „Горско стопанство“, „Ландшафтна архитектура“ и „Технология на дървесината и мебелите“. Новата академична структура е важна стъпка в развитието на университета и в разширяването на достъпа до специализирано висше образование в Югоизточна България. Създаването на филиала е насочено към потребностите и потенциала на региона, като цели да подпомогне подготовката на квалифицирани кадри за горския сектор, ландшафтното планиране, озеленяването и дървопреработващата и мебелната индустрия. Така ЛТУ не само разширява образователната си дейност, но и създава предпоставки за по-тясна връзка между висшето образование, регионалната икономика и устойчивото развитие на Югоизточна България.

Много от специалностите изучавани в ЛТУ са не само уникални са страната, но и с дълга в академична история. Специалност ландшафтната архитектура например,тази година отбеляза 75-тата си годишнина. Това е специалност, която показва по особено ясен начин как традиционното професионално знание може да остане актуално и да придобива все по-голямо значение. Днес създаването на зелени пространства, планирането на градската среда и адаптирането ѝ към климатичните промени са част от ключовите предизвикателства пред съвременните градове. Така професия, чиито академични корени са поставени преди десетилетия, продължава да участва пряко във формирането на бъдещето.

Университетът е и в топ 10 на висшите училища в България за 2025 г. според Националния H-индекс – показател за научната активност и академичното присъствие. Наред с утвърдените природни и инженерни направления ЛТУ развива и специалности като ветеринарна медицина, екология и опазване на околната среда, агрономство, растителна защита, планинско земеделие, алтернативен туризъм и стопанско управление. Те разширяват възможностите за професионална реализация и отговарят на новите потребности на икономиката, бизнеса и обществото.

Общото между тези специалности е, че подготвят кадри за професии с дългосрочна обществена значимост. Независимо от промените в икономическата среда, винаги ще има нужда от специалисти, които се грижат за горите, земята, животните и растенията, създават и облагородяват пространствата, управляват природните ресурси и намират решения за опазването на околната среда. Това дава на образованието в ЛТУ особена устойчивост и създава предпоставки за добра професионална реализация както в България, така и в международен план.

Важна част от подготовката е връзката между теорията и практиката. Обучението се осъществява от изявени преподаватели, които съчетават академична експертиза с практически опит. Студентите имат възможност да прилагат наученото в реална среда – в учебно-опитни горски стопанства, експериментални полета и специализирани лаборатории. Практическата подготовка включва средно по десет дни на семестър стажове в лаборатории, предприятия, фирми и ферми. Така придобитите знания се свързват с конкретни професионални задачи, а бъдещите специалисти изграждат умения, необходими за успешното им включване в работната среда.

Съвременната образователна инфраструктура на университета включва Център за трансфер на технологии, библиотечно-информационен център, лаборатории по екология и ловно стопанство и зали за практическо обучение. Тези звена създават условия за научноизследователска дейност, практически занимания и обмен на знания между академичната общност и професионалната среда.

ЛТУ активно развива и международното си присъствие. В университета се обучават студенти от над 30 държави, а програмите на английски език, съвместните изследователски проекти и участието в „Еразъм“ осигуряват възможности за академична мобилност и стажове в чужбина. Международният обмен допринася за разширяването на професионалния хоризонт на студентите и ги среща с различни практики и решения в областта на устойчивото развитие.

В условията на нарастваща значимост на зелената икономика, климатичните промени и необходимостта от отговорно управление на ресурсите образованието в Лесотехническия университет придобива все по-ясно стратегическо значение. Университетът традиционно заема водещи позиции в области като горско стопанство, ветеринарна медицина, растителна защита, растениевъдство и науки за земята. Неговите образователни програми са свързани с реалните потребности на горския сектор и подготвят специалисти, чиито знания и умения намират приложение в широк кръг професионални сфери.

Може да се каже, че Лесотехническият университет е бутиков университет със специфичен академичен профил и ясно разпознаваема мисия. Неговата сила е в съчетаването на утвърдени традиции с модерно образование и в подготовката на кадри за професии, които не просто следват промените в света, а участват в създаването им. Защото бъдещето има нужда не само от технологии, но и от хора, които умеят да създават жизнена среда, да пазят природата и да управляват ресурсите отговорно. Именно в това се състои устойчивата стойност на образованието в ЛТУ – знанието дава професия, а професията дава възможност да променяш средата и да изграждаш по-добро бъдеще.