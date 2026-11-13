Началото на висшето лесовъдно образование в България е поставено преди 100 години. Лесотехническият университет (ЛТУ), и до днес съхранява традициите, като надгражда академичното наследство с модерни образователни подходи, научни изследвания и иновации. Утвърдил се като „зеления университет“ на България, ЛТУ подготвя специалисти с професионална компетентност, визия и отговорност към обществото и околната среда.
Една от най-ценните характеристики на университета е способността му да съчетава специалности с дългогодишна история с актуалните потребности на съвременния свят. Фактът, че професионални направления, възникнали преди десетилетия, продължават да бъдат търсени и днес, не е случайно. Те са свързани с дейности, без които развитието на обществото е немислимо – създаването и оформянето на жизнената среда, управлението на природните ресурси, производството, опазването на биоразнообразието и устойчивото развитие. Светът се променя, технологиите се развиват, но необходимостта от специалисти, които умеят да планират, създават, поддържат и опазват средата, в която живеем, остава постоянна.
Университетът предлага обучение в 5 факултета, 8 професионални направления и 12 специалности, сред които горско стопанство, технология на дървесината и мебелите, инженерен дизайн и компютърни технологии в мебелната индустрия. От тази година Лесотехническият университет разширява присъствието си в страната с откриването на свой филиал в Бургас. В него обучението стартира в три специалности – „Горско стопанство“, „Ландшафтна архитектура“ и „Технология на дървесината и мебелите“. Новата академична структура е важна стъпка в развитието на университета и в разширяването на достъпа до специализирано висше образование в Югоизточна България. Създаването на филиала е насочено към потребностите и потенциала на региона, като цели да подпомогне подготовката на квалифицирани кадри за горския сектор, ландшафтното планиране, озеленяването и дървопреработващата и мебелната индустрия. Така ЛТУ не само разширява образователната си дейност, но и създава предпоставки за по-тясна връзка между висшето образование, регионалната икономика и устойчивото развитие на Югоизточна България.
Много от специалностите изучавани в ЛТУ са не само уникални са страната, но и с дълга в академична история. Специалност ландшафтната архитектура например,тази година отбеляза 75-тата си годишнина. Това е специалност, която показва по особено ясен начин как традиционното професионално знание може да остане актуално и да придобива все по-голямо значение. Днес създаването на зелени пространства, планирането на градската среда и адаптирането ѝ към климатичните промени са част от ключовите предизвикателства пред съвременните градове. Така професия, чиито академични корени са поставени преди десетилетия, продължава да участва пряко във формирането на бъдещето.
Университетът е и в топ 10 на висшите училища в България за 2025 г. според Националния H-индекс – показател за научната активност и академичното присъствие. Наред с утвърдените природни и инженерни направления ЛТУ развива и специалности като ветеринарна медицина, екология и опазване на околната среда, агрономство, растителна защита, планинско земеделие, алтернативен туризъм и стопанско управление. Те разширяват възможностите за професионална реализация и отговарят на новите потребности на икономиката, бизнеса и обществото.
Общото между тези специалности е, че подготвят кадри за професии с дългосрочна обществена значимост. Независимо от промените в икономическата среда, винаги ще има нужда от специалисти, които се грижат за горите, земята, животните и растенията, създават и облагородяват пространствата, управляват природните ресурси и намират решения за опазването на околната среда. Това дава на образованието в ЛТУ особена устойчивост и създава предпоставки за добра професионална реализация както в България, така и в международен план.
Важна част от подготовката е връзката между теорията и практиката. Обучението се осъществява от изявени преподаватели, които съчетават академична експертиза с практически опит. Студентите имат възможност да прилагат наученото в реална среда – в учебно-опитни горски стопанства, експериментални полета и специализирани лаборатории. Практическата подготовка включва средно по десет дни на семестър стажове в лаборатории, предприятия, фирми и ферми. Така придобитите знания се свързват с конкретни професионални задачи, а бъдещите специалисти изграждат умения, необходими за успешното им включване в работната среда.
Съвременната образователна инфраструктура на университета включва Център за трансфер на технологии, библиотечно-информационен център, лаборатории по екология и ловно стопанство и зали за практическо обучение. Тези звена създават условия за научноизследователска дейност, практически занимания и обмен на знания между академичната общност и професионалната среда.
ЛТУ активно развива и международното си присъствие. В университета се обучават студенти от над 30 държави, а програмите на английски език, съвместните изследователски проекти и участието в „Еразъм“ осигуряват възможности за академична мобилност и стажове в чужбина. Международният обмен допринася за разширяването на професионалния хоризонт на студентите и ги среща с различни практики и решения в областта на устойчивото развитие.
В условията на нарастваща значимост на зелената икономика, климатичните промени и необходимостта от отговорно управление на ресурсите образованието в Лесотехническия университет придобива все по-ясно стратегическо значение. Университетът традиционно заема водещи позиции в области като горско стопанство, ветеринарна медицина, растителна защита, растениевъдство и науки за земята. Неговите образователни програми са свързани с реалните потребности на горския сектор и подготвят специалисти, чиито знания и умения намират приложение в широк кръг професионални сфери.
Може да се каже, че Лесотехническият университет е бутиков университет със специфичен академичен профил и ясно разпознаваема мисия. Неговата сила е в съчетаването на утвърдени традиции с модерно образование и в подготовката на кадри за професии, които не просто следват промените в света, а участват в създаването им. Защото бъдещето има нужда не само от технологии, но и от хора, които умеят да създават жизнена среда, да пазят природата и да управляват ресурсите отговорно. Именно в това се състои устойчивата стойност на образованието в ЛТУ – знанието дава професия, а професията дава възможност да променяш средата и да изграждаш по-добро бъдеще.