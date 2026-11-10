Терзиев: Стабилизирахме работата на завода за боклук

Столичната община обмисля от догодина забрана за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци до сивите кофи по всяко време

Натрупани стари задължения, забавени обществени поръчки за оползотворяване на RDF горивото, произведено от завода за третиране на отпадъци и аварирала техника - с тези предизвикателства се е сблъскало новото ръководство на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Всички тези предизвикателства вече са преодолени и СПТО е стабилизирано. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, който заедно със заместника си по екология Николай Неделков и новият директор на СПТО Юлиан Даскалов провери работата на завода.

В момента 70% от старите задължения са погасени. Те са свързани основно с кризата с боклука и това, че СПТО трябваше да се фокусира върху други дейности. Вече всички 24 обществени поръчки за оползотворяване на RDF горивото са задействани. Имахме излезли от експлоатация машини. През август един от крановете в приемната аварира, което доведе до допълнително натрупване на отпадъци, но отстранихме и този проблем”, отчете Даскалов.

От август до 29 октомври са произведени 20 000 тона RDF. Според Даскалов трябва да се помисли за изграждане на жп коловоз, кокато по принцип е предвиден в проекта и беше част от третата фаза, която се провали, тъй като той ще спести много средства и вредни емисии. Сега за извозването на RDF са направени 466 курса.

Даскалов отчете, че и инсталацията в “Хан Богров” вече работи нормално и се увеличава количеството произведен компост, както и приходите - с 375% на седмична база. Вече са сключени 576 договора за обработка на хранителни отпадъци при заварени 40 договора от новото ръководство. Предстои да се сключат договори с две от най-големите вериги.

Другата седмица се очаква да заработи и третата RDF линия в завода. Нает е консултант за предстоящата модернизация приемната и зоната за механично третиране на отпадъци. Представители на австрийския производител на завода ще дойдат в София, тъй като не всички машини функционирали както трябва.

Терзиев подчерта, че има огромно подобрение в работата на СПТО и напомни, че в началото на мандата е заварил 90% депониране на боклука, а сега то е сведено до минимум. Но предстои още по-голяма модернизация на завода.

Един от вариантите е вместо RDF заводът да започне да произвежда SRF гориво - висококачествен алтернативен енергиен продукт, произведен от неопасни, нерециклируеми сухи отпадъци. Това можело да се случи до 36 месеца.

”Разликата е, че за него ще ни се плаща, а не ние да плащаме”, каза Даскалов.

”Предстои да възложим цялостен анализ как работи системата, каква е морфологията на отпадъците и къде искаме да стигнем. Всичко е на масата - пиролиза, горене. Основната ни цел е да намалим количеството отпадъци и да разделяме, а не да изграждаме скъпи инсталации”, обясни кметът.

Обмисля се и забрана за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) до сивите кофи по всяко време. Това вероятно ще стане от следващата година като се предоставят други възможности на гражданите, подчерта Неделков.

Вече са подадени документи в РИОСВ за изграждане на 4 площадки за предаване на ЕГО във “Витоша”, “Връбница” и “Банкя”. До следващата есен трябва да е готова и площадката за ЕГО в “Софекострой”. Обмисляло се и гражданите да могат да заявяват извозване на ЕГО по телефон и имейл. Ще се увеличи и броя на МаГаТа фест, който ще се провежда почти всеки уикенд в различни райони.

Три проблема с отпадъците очерта Терзиев. Първият - преливащите малки кошчета, които общината иска да възложи на почистващите фирми. Сега за тях отговарят районните администрации. Вторият е цветните контейнери и това, което се случва около тях. Затова общината увеличава броят им и кратността на извозване на тези отпадъци. И третият - ЕГО.