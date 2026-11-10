ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Служител на ФСБ, обвинен от Киев в опит за убийств...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Нов сигнал срещу кмета на Варна Благомир Коцев заплашва с отнемане на мандата му

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

4668
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кметът на Варна Благомир Коцев
Кметът на Варна Благомир Коцев

  Нов сигнал с искане за отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев е внесен в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна на 9 ноември. Документът е подаден от Сара Димова, чието име досега не е било публично известно, съобщава "Дневник".

В сигнала се настоява ОИК да извърши проверка на отпуските, които Коцев е ползвал през настоящата и миналата година. Според подателя те са неправомерни, поради което се иска и предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета.

 Кметът на Варна Благомир Коцев беше задържан на 8 юли миналата година, а случаят бе поет от Софийската градска прокуратура. На 13 ноември СГП внесе обвинителен акт в Софийския градски съд. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжния съд във Варна, а не от Софийския градски съд. Материалите по него са общо 70 тома. По делото има двама свидетели с тайна самоличност.

Процесът бе временно спрян през март т.г. заради кандидат-депутатски имунитет на двамата подсъдими общински съветници за времето от регистрацията им за участие в предсрочните парламентарни избори до обявяване на резултатите от изборите. На 5 май наказателното производство беше възобновено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Кметът на Варна Благомир Коцев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември