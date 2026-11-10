Призовават хората в цялата страна да даряват кръв за пострадалите при мелето на "Тракия"

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МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен" също призова за спешно кръводаряване в подкрепа на пострадалите при катастрофата

Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) призова хората в цялата страна да дарят кръв след днешните тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които има загинали и десетки ранени. Призивът е публикуван на страницата на центъра във фейсбук.

От НЦТХ призовават всички, които са здрави и отговарят на условията за кръводаряване, да посетят най-близкия център по трансфузионна хематология и да дарят кръв.

„Нуждата от кръв е постоянна!“, посочват от центъра. Кръв и кръвни съставки са необходими всекидневно за лечението на пострадали при пътни произшествия и на тежко болни пациенти, както и при спешни операции. От НЦТХ насърчават хората да даряват и извън кампаниите по повод конкретен инцидент или извънредна ситуация.

Центърът работи, за да осигурява кръв и кръвни съставки за нуждите на лечебните заведения при спешни състояния, тежки инциденти и други медицински случаи, се посочва в публикацията.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен" също призова за спешно кръводаряване в подкрепа на пострадалите при катастрофата на автомагистрала „Тракия", които са настанени за лечение в болницата. Част от пациентите се нуждаят от спешно кръвопреливане.

Всеки, който има възможност и отговаря на условията за кръводаряване, може да го направи всеки ден между 8:00 и 14:30 ч. в Кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен".

Центърът се намира на първия етаж на ДКЦ – 2 (бившата Трета поликлиника).

Дарената кръв може да спаси човешки живот. Ако имате възможност, помогнете!

Важно: Кръводаряване в подкрепа на пострадалите може да бъде направено и в други градове на страната, в центровете и отделенията по трансфузионна хематология. При даряването посочете, че искате да подкрепите пациентите в МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен".