Георг Георгиев: Или дълго никой не е казал на Радев за катастрофата, или той излъга

Според Flight radar, правителственият самолет е излетял около 8:50 или почти два часа след първата информация за трагедията. Това значи, че или много дълго време никой не е уведомил премиера за случилото се, което само по себе си също би било скандално, или по някаква причина Румен Радев излъга. Това написа в своя фейсбук публикация депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев.

"Първата информация за тежката верижна катастрофа на АМ Тракия дойде малко след 7:00 тази сутрин. Радев каза, че е научил за нея, докато е бил в самолета на път за срещата си с председателя на ЕК във Варна", пише още той.

По-рано днес от Варна, на съвместен брифинг с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, премиерът Румен Радев заяви: "Новината за трагедията на автомагистрала "Тракия" с толкова много жертви ни завари в правителствения самолет път за Варна. Веднага след кацането разпоредих министър Демерджиев да заминава с правителствения самолет за Бургас, за да може да извозва ранени за болниците в София. Два "Спартана" кацнаха веднага на Летище Бургас с носилки и лекарски екипи".

"Няма никакво съмнение обаче, че при такава извънредно тежка ситуация, кризисен щаб се разпорежда веднага, а не часове по-късно и между другото, докато се дава брифинг по друга тема...

Бог да прости загиналите.

А на нас остава да се молим за бързото възстановяване, и физическо, и душевно, на пострадалите и техните близки", заявява още депутатът от ГЕРБ.