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65-годишна жена от катастрофата на „Тракия“: Чупехме прозорците, за да не изгорим в автобуса

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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кадър: бТВ
кадър: бТВ

65-годишната Мая Гюнова е сред пътниците в автобуса, ударил се в товарен камион при тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия". Жената пътувала към Несебър заедно с още около 30 души, когато пътуването се превърнало в кошмар. Тя разказва за сблъсъка, паниката и опитите на пътниците да се измъкнат от автобуса, преди да се запали.

Мая си спомня ясно момента на сблъсъка и последвалия хаос." При самия удар се удрям в предната седалка и си удрям гърдите и после падат хора върху мен. Автобусът се удари в камион", разказва пострадалата.

"Гледахме бързо да излезем от автобуса, за да не се запали. Някои хора чупеха и прозорците, за да излезем", спомня си 65-годишната жена.

Въпреки преживения шок тя успяла да разкаже за случилото се и за действията на спасителните екипи. По думите ѝ линейката пристигнала за по-малко от час, а медицинските специалисти обърнали внимание на пострадалите.Въпреки преживения шок тя успяла да разкаже за случилото се и за действията на спасителните екипи. По думите ѝ линейката пристигнала за по-малко от час, а медицинските специалисти обърнали внимание на пострадалите.

"Дойдоха, обърнаха ни внимание. Дори и да има спукано или счупено - то нито се шинирва, нито нещо може да се направи", разказва още жената пред бТВ.

кадър: бТВ

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