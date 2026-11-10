Млад лекар от Детската болница в Бургас е сред ранените на АМ "Тракия", колегите му даряват кръв

Млад лекар, инфекционист от екипа на Детската болница „Света Анастасия" в Бургас, е сред ранените във верижната катастрофа на АМ "Тракия". Той е транспортран в една от бургаските болници.

Междувременно негови колеги от Детската болница се включват в кампания за кръводаряване – за пострадалия млад лекар и за всички нуждаещи се след драмата на АМ "Тракия".

От УМБАЛ Бургас, която обяви извънредната кампания по кръводаряване уточниха, че всеки, който иска да се включи, ще може да го направи до 21 часа тази вечер в Отделението по трансфузионна хематология.

Кръводаряването ще помогне за осигуряването на необходимите количества кръв и кръвни съставки за лечението на пострадалите, както и за поддържането на резервите за други спешни случаи.

Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, след преценка на медицински специалист. Желателно е дарителите да бъдат отпочинали, да са закусили и задължително да носят документ за самоличност, пирпомнят от лечебното заведение.