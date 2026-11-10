Изтеглят катастрофиралите коли от АМ "Тракия", движението остава блокирано

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Започна изтеглянето на някои от автомобилите, участвали в катастрофите на автомагистрала "Тракия" тази сутрин, съобщава БТА.

Автомагистралата остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, съобщиха по-рано от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Най-малко 11 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при две тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.

От Министерството на вътрешните работи съобщиха на страницата си във фейсбук, че в произшествията в двете посоки на магистралата са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 към София.

Частично бедствено положение е обявено на територията на общините Стралджа, „Тунджа“ и Ямбол заради тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия”. Режимът е въведен със заповед на областния управител Георги Чалъков и е в сила от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., съобщиха от Областна администрация - Ямбол.