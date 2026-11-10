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Доцова: Всички сме съкрушени от ужасната трагедия на АМ "Тракия"

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Михаела Доцова
Михаела Доцова

Съболезнования на семействата и близките на загиналите на магистрала "Тракия", написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова във фейсбук. 

"Всички сме съкрушени от ужасната трагедия. Молим се за бързото възстановяване на пострадалите", написа Доцова. 

В поста си тя изразява признателност към спасителните екипи, лекарите и органите на реда, които се борят за всеки един живот. 

Две тежки верижни катастрофи станаха по-рано днес при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Към момента общо 46 са транспортираните пациенти след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Михаела Доцова

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