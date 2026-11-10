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Ефремова изказа съболезнования на близките загиналите при трагедията на „Тракия“

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Наталия Ефремова
Наталия Ефремова

В този тежък момент за семействата на загиналите при огромната трагедия на автомагистрала „Тракия“ министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изразява своите най-искрени съболезнования и съпричастност към тяхното страдание. Това написаха от Министерството на труда и социалната политика във Фейсбук страницата си.

Няма сила, която може да намали болката от загубата на близък човек, и думи, които да изразят мащаба на скръбта Ви. Зад всяка загуба стои човешка съдба, семейство и свят, който никога няма да бъде същият. Нека намерите подкрепата, от която се нуждаете, за да успеете да преминете през тежкото изпитание, се посочва в публикацията.

На пострадалите пожелавам бързо възстановяване, за да бъдат отново до своите близки, посочва министърът, цитиран от ведомството.

Министерство на труда и социалната политика и агенциите към него са в готовност да окажат необходимата подкрепа на засегнатите семейства в рамките на своите правомощия.

Най-малко 11 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при две тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. 

Наталия Ефремова

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