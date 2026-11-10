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Ивайло Мирчев: Няма думи, които могат да утешат хората, загубили близките си на "Тракия"

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Ивайло Мирчев Снимка: Фейсбук/ Ивайло Мирчев
Ивайло Мирчев Снимка: Фейсбук/ Ивайло Мирчев

Няма думи, които могат да утешат хората, загубили своите близки в трагедията на магистрала "Тракия", написа съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев във Фейсбук.

"С цялата си съпричастност сме до семействата на жертвите и до пострадалите. Надяваме се на възстановяване на ранените и изказваме признателност на всички, които продължават спасителните усилия", написа още Мирчев. 

Две тежки верижни катастрофи станаха по-рано днес при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Над 70 превозни средства са участвали в катастрофите. Към момента информацията е за 11 загинали и 48 ранени.

Ивайло Мирчев Снимка: Фейсбук/ Ивайло Мирчев

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