Ивайло Мирчев: Няма думи, които могат да утешат хората, загубили близките си на "Тракия"

Няма думи, които могат да утешат хората, загубили своите близки в трагедията на магистрала "Тракия", написа съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев във Фейсбук.

"С цялата си съпричастност сме до семействата на жертвите и до пострадалите. Надяваме се на възстановяване на ранените и изказваме признателност на всички, които продължават спасителните усилия", написа още Мирчев.

Две тежки верижни катастрофи станаха по-рано днес при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Над 70 превозни средства са участвали в катастрофите. Към момента информацията е за 11 загинали и 48 ранени.