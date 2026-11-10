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Не се налага транспортиране от Бургас до София на ранени от катастрофите на "Тракия"

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен
Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен

На този етап не се налага транспортиране на пострадалите, настанени в болници в Бургас след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол, до лечебни заведения в София. Това съобщи пред БТА директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Бургас д-р Георги Паздеров.

По-рано днес на летище Бургас кацнаха два военни транспортни самолета „Спартан“ (C-27J) и правителствен самолет. От летището потвърдиха пред БТА за пристигането на трите летателни машини.

Самолетите са изпратени по искане на Министерството на здравеопазването, каза д-р Паздеров. Те са били осигурени в готовност за реакция при необходимост от спешно транспортиране на пострадали, ако възможностите на медицинските екипи в региона се окажат недостатъчни.

Към момента не се е наложило използването на самолетите „Спартан“ за транспортиране на пострадали, уточни д-р Паздеров.

Двата военни самолета са били пренасочени към авиобаза „Безмер“ край Ямбол, тъй като тя се намира по-близо до района на инцидента, посочи Паздеров. По думите му целта е летателните машини да бъдат в готовност за по-бърза реакция при необходимост от транспортиране на пострадали от лечебни заведения в Ямбол, Сливен и региона.

Шестима от пострадалите при катастрофата са настанени в болници в Бургас, каза още д-р Паздеров.

Към момента общо 46 са транспортираните пациенти след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. Две тежки верижни катастрофи станаха по-рано днес при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Над 10 души са загинали, има и пострадали.

 

 

 

 

 

Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен

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