Демерджиев: Ако имаше информационни табла, реакцията на "Тракия" можеше да бъде превантивна

Липсата на пряка връзка между камерите на Агенция „Пътна инфраструктура" и Пътна полиция, както и отсъствието на електронни информационни табла за предупреждение на шофьорите, са сред сериозните пропуски в системата за пътна безопасност у нас.

Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който пристигна на мястото на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия".

По думите му, ако подобни системи са били изградени през предходните години, институциите са щели да разполагат с възможност за превантивна реакция при внезапно възникнала опасност на пътя.

„Няма свързаност между камерите на АПИ, които в реално време установяват обстановката, и пътните полицаи. Такава изграждаме в момента", обясни Демерджиев.Той посочи, че липсват и електронни табла, чрез които водачите своевременно да получават информация за опасностите по пътя и необходимите действия.

„Ако тези две неща бяха направени години назад, със сигурност реакцията щеше да бъде превантивна, а не последваща", категоричен беше вътрешният министър.

Според него и двата проблема са били установени при работата по стратегията за пътна безопасност, чието цялостно изпълнение трябва да приключи през следващата година. „Големият въпрос е защо това не е направено години назад. На този въпрос не дължа аз отговор", коментира Демерджиев.

Министърът потвърди, че непосредствено преди произшествията в района е имало мъгла, но първоначално видимостта е била около 70–80 метра. Впоследствие атмосферните условия са се променили рязко. „Рязко се сгъстява мъглата на мястото и оттам вече започва тази верижна катастрофа изключително бързо", обясни той.

По думите му за кратко време множество превозни средства са се сблъскали в платното от София към Бургас. За произшествията в обратната посока министърът допусна, че вероятна причина е забавянето на автомобилите, чиито водачи са наблюдавали случващото се в насрещното платно.

Демерджиев обаче подчерта, че окончателните заключения за причините трябва да бъдат направени след приключване на огледите и събирането на доказателствата.Вътрешният министър съобщи, че на мястото на трагедията се очаква да пристигне екип от седем до девет следователи от Националната следствена служба. По информацията, с която е разполагал към момента на изявлението, те е трябвало да пристигнат в рамките на около час.

„От наша страна всичко е направено. Дори е заснето цялото местопроизшествие с дронове, за да може впоследствие много прецизно да бъдат установени всички релевантни фактори", посочи Демерджиев.

Той уточни, че разчистването на катастрофиралите превозни средства ще започне едва след като следователите приключат процесуално-следствените действия. По думите му необходимата тежка техника и човешки ресурс вече са осигурени, но автомобилите не могат да бъдат преместени преди приключването на огледите.Демерджиев благодари на спасителните и медицинските екипи за бързата им реакция в изключително тежките условия на магистралата. Той разказа, че заради струпването на катастрофирали автомобили достъпът до централната част на произшествието е бил практически невъзможен. Това е наложило спасителите да изнасят ранените на ръце с носилки, за да достигнат до линейките.

Министърът похвали организацията на службите и реакцията на лечебните заведения, благодарение на които пострадалите са получили медицинска помощ възможно най-бързо.По последни данни 12 души са загинали, а 50 са ранени при поредицата от тежки верижни сблъсъци на 10 ноември. В катастрофите в района на 289-ия километър на магистралата край Ямбол са участвали над 70 автомобила и камиона.