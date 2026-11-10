ПБ предлагат софийските магистрати да не получават автоматично по-висок ранг от останалите

Парите за облекло да се определят от бюджета всяка година

Магистратите от софийските съдилища и прокуратурата да нямат по-висок ранг от останалите. Това предлагат депутати от "Прогресивна България", които са внесли в парламента промени в съдебния закон.

В него за първи път се дава определение на понятието ранг, като това да е съвкупност от професионални знания, опит, умения, посочват вносителите Александра Вълчева, Тодор Барболов, Милен Трифонов и Димитър Здравков.

Заедно с определението на понятието ранг се предлага да отпадне автоматичното повишаване с един ранг на софийските съдии и прокурори, като придобитите от тях права се запазват.

Вносителите също така предлагат основните възнаграждения да се еднакви за магистратите от едно ниво, например районен и окръжен съд, а разликите ще бъдат обусловени от придобития ранг и стаж.

Авторите дават и примери. Сега основното месечно възнаграждение на съдия във ВКС и ВАС, прокурор във ВКП и следовател в Националната следствена служба е 4874 евро, на младшите съдии, прокурори и следователи - 2542 евро, съдиите в районните съдилища и прокуратури - 2630 евро, а в Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура - 2928 евро.

Темата за голямата ножица в заплатите на магистратите беше коментирана и на Общото събрание на съдиите, което мина преди седмица. Авторите на законопроекта обясняват, че тази ножица само се разтваря при всяко актуализиране на възнагражденията, което е допълнителна предпоставка за конфликти в системата, а освен това имало и участие в конкурси и стремеж към кариерно израстване единствено само заради възнаграждението.

"Правилното определяне на възнагражденията би имало за резултат и намаляване на желаещите за кариерно израстване, доколкото немалка част от кандидатите са основно мотивирани от значително по-високото възнаграждение за следващото ниво. При наличие на по-малка „ножица" между възнагражденията, натискът върху системата за провеждане на конкурси би намалял по естествен път", изтъкват депутатите от ПБ.

Също така се предлага заплатите на младшите магистрати да се определят всяка година със Закона за държавния бюджет. Ако това не стане, да важи размерът на възнагражденията от предходната година.

Преди дни Конституционният съд отмени обвързването на заплатите на младшите магистрати с депутатските.

Друга промяна е свързана с парите за облекло. Сега в съдебния закон се предвижда, че всяка година магистратите получават по две средни заплати в бюджетната сфера, а служителите – до две.

От ПБ предвиждат да се запише, че парите за облекло се определят всяка година със закона за бюджета, в частта относно съдебния бюджет.

Друга промяна се отнася до оценката, която получават членовете на ВСС след края на мандата си. Тя трябва да бъде направена в 6-месечен срок, а не в едномесечен, след връщането им на съответните длъжности в съдебната система.

В нея трябва да се включат няколко обстоятелства – да се вземат предвид отменените с влязъл в сила съдебен акт решения, за които въпросният член на ВСС е гласувал, за спазването на правилата за професионална етика, за извършването или допускането на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, както и за цялостното му участие в работата на съвета.