Президентът и външният министър на Румъния поднесоха съболезнования за жертвите на магистрала "Тракия"

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Румънският външен министър Дан Некулаеску поднесе съболезнования за жертвите на катастрофите на автомагистрала „Тракия" в България.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования по повод трагичния инцидент, случил се на магистрала в България. Мислите ни са с пострадалите, техните семейства и всички, засегнати от тази трагедия. Пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване", пише той на официалния си профил в социалната мрежа „Екс".

Министърът посочва, че сред пострадалите има и румънски гражданин. Той получава необходимите медицински грижи.

„Нашите консулски екипи са в готовност да окажат съдействие", допълва Некулаеску.

Не закъсня и реакцията на румънския президент Никушор Дан.

"С голяма скръб научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне много човешки животи и остави още много ранени. Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите, а на пострадалите пожелавам бързо възстановяване. Информиран съм, че сред ранените има и румънски гражданин, който получава необходимите медицински грижи. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент", написа държавният глава на официалния си профил в социалната мрежа "Екс".