Румен Радев: Днес е трагичен ден за цяла България, 11 ноември ще бъде обявен за ден на траур

Днес е трагичен ден за цяла България. Тази ужасна катастрофа отне живота на 12 души. Десетки други са ранени и настанени в болниците в Сливен, Ямбол и Бургас. Тях ще посетим лично с министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който е на мястото на верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия".

Той изказа съболезнования към семействата и близките на загиналите и благодари на спасителните екипи и гражданите, които се отзоваха на мястото на инцидента.

„Аз се надявам, че оттук нататък ще има стабилизиране и няма да имаме повече загинали. Предприели сме всички мерки не само за извозването на пострадалите до болниците, но и организирахме по най-бързия начин въздушен мост. И правителственият самолет, и двата „Спартан"-а, които са на летище „Безмер", остават в готовност за оказване на помощ при необходимост.", заяви премиерът.

Утрешният ден, 11 ноември, ще бъде обявен от Министерския съвет за ден на траур в памет на загиналите в катастрофата.

Радев каза, че заедно с министъра на здравеопазването ще посети пострадалите в болниците. Премиерът изрази съболезнования на близките на загиналите. Той каза, че министърът на труда и социалната политика ще обяви финансова компенсация, а Министерският съвет ще разгледа допълнителните възможности за подкрепа.

„Парите никога не могат да върнат човешкия живот", заяви премиерът и отново призова всички участници в движението към отговорност и повишено внимание.

Като първа стъпка Радев посочи задълбочен анализ на причините за катастрофите. По думите му заради силно намалената видимост дори пристигналите полицейски екипи са имали затруднения да навлязат по-навътре в участъка. Премиерът посочи, че асфалтовото покритие на основната лента е положено преди две години, и постави въпроса за качеството на ремонта.

Правителството планира през 2027 г. да изгради единен национален информационен център, който ще обедини институциите, отговарящи за пътната безопасност, каза още премиерът. По думите му разчетите са готови. В центъра ще има денонощно дежурство, а информацията за обстановката по пътищата ще се обработва в реално време. Предвижда се по автомагистралите да бъдат поставени информационни табли, чрез които шофьорите да получават своевременни предупреждения.

Радев определи проблемите с пътната безопасност като системни и каза, че правителството търси общо решение чрез междуведомствената работна група. Той призова шофьорите да съобразяват скоростта си с метеорологичните условия, да спазват ограниченията и да шофират с повишено внимание.

На въпрос за търсенето на отговорност за натрупаните през годините проблеми, премиерът се позова на одитен доклад на Сметната палата. Според него с приемателни протоколи са удостоверявани като качествени пътни ремонти и строителни дейности, при които е имало проблеми. Радев каза, че очаква прокуратурата да се самосезира по констатациите в докладите на Сметната палата, и заяви, че правителството ще ѝ съдейства с експертния си капацитет. Той добави, че все още се очакват резултати и по делото за автомагистрала „Хемус".