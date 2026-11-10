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ЦИК отмени връчването на удостоверенията на избраните за президент и вицепрезидент Йотова и Вълчев

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев
Илияна Йотова и Кирил Вълчев Снимка: Йордан Симеонов

Централната избирателна комисия (ЦИК) отмени официалното връчване на удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев, съобщиха от пресцентъра на ЦИК. 

От комисията допълват, че предстои да бъде насрочена нова дата за провеждане на церемонията, съобщава БТА. 

Илияна Йотова и Кирил Вълчев бяха избрани за президент и вицепрезидент на България след проведения на 1 ноември втори тур на президентските избори. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг след провеждането на изборите. Кандидатпрезидентската двойка получи 1 093 852 действителни гласа, или 57,566% от вота.

 

Илияна Йотова и Кирил Вълчев

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