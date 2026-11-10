С 16.6 млн. евро преобразяват факултет на ВТУ, професионална гимназия и 2 училища в Горна Оряховица

Цялостно обновяване на две основни училища в община Горна Оряховица, нова спортна зала и плувен басейн в Професионална гимназия по електротехника, както и значителни инвестиции в образователната инфраструктура на Великотърновския университет предвижда одобреният проект „Интегрирани инвестиции и иновации за образование и реализация на младите хора в Северен централен район".

Общата стойност на мащабната интегрирана концепция, по която Община Горна Оряховица е водещ партньор, е 16 663 106 евро. От тях 16 591 106 евро са безвъзмездната финансова помощ.

Проектът е одобрен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програма „Развитие на регионите" 2021 – 2027 г., съобщиха от местната администрация.

Инвестициите са насочени към създаването на съвременна, енергийно ефективна и достъпна образователна среда, подобряване на условията за обучение и развитие на възможностите за професионална реализация на младите хора.

Водещият партньор Община Горна Оряховица ще реализира проекта съвместно с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" и ПГЕЕ „М. В. Ломоносов".

Едно от направленията в частта на Общината е цялостното обновяване на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий" в Долна Оряховица и 180-годишното ОУ „Елин Пелин" в Първомайци. Предвиждат се ремонти и топлоизолация на училищните сгради, покривите, инсталациите и санитарните помещения, мерки за енергийна ефективност, изграждане на фотоволтаични инсталации, модернизация на физкултурни салони и бивши работилница. В двете училища ще се изграждат площадка за безопасност на движението и осигуряване на достъпна среда. Предвидено е и закупуването на електробуси със зарядни станция.

Особено значима е инвестицията в Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Горна Оряховица. Проектът предвижда модернизация на работилниците, включително обновяване на киносалона и библиотеката, обособяване на музейна зала, нови инсталации и мерки за енергийна ефективност. Основен ремонт е заложен и на помощните помещения, където ще бъдат модернизирани други работилници и учебната подстанция.

Сред най-съществените инвестиции за гимназията по електротехника е изграждането на нова спортна зала с плувен басейн.

Предвидени са също реконструкция на дворното пространство и оградата, зелена инфраструктура, фотоволтаични инсталации и закупуване на електробус със зарядна станция. По този начин проектът обединява обновяването на учебната база, практическото обучение и спортната инфраструктура на професионалната гимназия.

Сериозни инвестиции са предвидени и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Те обхващат ремонт, реставрация и модернизация на сградата на Факултета по изобразително изкуство, както и завършването на блок „В" на Учебен корпус 5 в центъра на старата столица. Във факултета ще бъдат обособени 18 лаборатории за креативни и творчески индустрии в подпокривното пространство. Прилежащото пространство към Корпус 5 ще бъде оформено за изложби и образователни дейности в зелена среда. Инвестициите са насочени към разширяване на възможностите за иновативно висше образование и изследователска дейност.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е разпределена между трите организации. За Община Горна Оряховица са определени 6 365 584 евро, за Великотърновския университет – 5 112 914 евро, а за ПГЕЕ „Михаил В. Ломоносов" – 5 112 609 евро. Предвидено е и собствено финансиране от 72 000 евро за професионалната гимназия.

Предстои сключване на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ след влизане в сила на решението за одобрение. След подписване на договора, срокът за изпълнение на инвестициите е 36 месеца.

Интегрираната концепция е в резултат на съвместна среща, преди около година и половина, между тогавашния кмет на Горна Оряховица и ректора на ВТУ. На нея Николай Рашков и проф. д-р Димитър Димитров очертаха плановете за съвместно кандидатстване по Програма „Развитие на регионите" за привличане на европейско финансиране в сферата на образователната инфраструктура, припомнят от общината.

Разработената впоследствие концепция е плод на съвместната работа между екипите на двете институции, заедно с ръководството на гимназията.