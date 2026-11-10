Вицепрезидентът на Червения кръст за Европа: Доброволци и психолози помагат на пострадалите на „Тракия“

Натиа Лоладзе към българите: Дарете кръв!

Доброволци на Българския червен кръст вече помагат на пострадалите при тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия". Екипи от Сливен, Ямбол и Пловдив са на място и оказват подкрепа на хората, блокирани сред катастрофиралите 86 автомобила.

Това съобщи вицепрезидентът на Червения кръст за Европа Натиа Лоладзе за "24 часа".

Доброволците раздават вода и храна на хората, останали на пътя, и им оказват психологическа подкрепа. В мрежата на БЧК има над 100 психолози, част от които в момента са на терен при местопроизшествието.

"Това наистина е опустошителен случай. Бях в централата на Българския червен кръст и видях как реагира организацията. Важно е да подчертаем, че ние не заместваме държавните власти, нашата роля е да ги подкрепяме", заяви Лоладзе, която е на посещение в България.

Екипите на организацията преминават специална подготовка, за да могат да оказват адекватна долекарска помощ на пострадали и да съдействат за комуникацията в кризисни ситуации.

"Призовавам хората да започнат да бъдат доброволци и преди да се случи инцидент, а не само когато той вече е факт. Подготовката е изключително важна, за да може един доброволец да реагира адекватно в кризисна ситуация", каза тя.

Според нея изграждането на готовност за реакция при бедствия изисква общи усилия и инвестиции както от държавата, така и от организациите и гражданите. Първата стъпка е повишаването на осведомеността, а следващата - подготовката на населението.

Вицепрезидентът на Червения кръст за Европа изтъкна и солидарността на българите при международни кризи. Тя припомни помощта, която страната ни е оказала след земетресенията в Турция и при кризата в Сирия.

"Солидарността на населението е много важна. А в такива моменти тя означава да дариш каквото можеш. Всеки може да дари кръв", заключи Лоладзе.

Тя подчерта и значението на превенцията и кампаниите за безопасност на пътя. По думите ѝ националните дружества на Червения кръст, включително българското, активно работят за повишаване на осведомеността за безопасното шофиране.

По данни на МВР общо 86 превозни средства са участвали в двата инцидента - 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Първият сигнал за произшествията е подаден малко след 7:00 часа, след което незабавно е започнала мащабна спасителна операция.

На място бяха изпратени полицейски служители, пожарникари, спасителни екипи и линейки от няколко области. В действията се включиха и военнослужещи.

СНИМКА: ФЕЙСБУК

По последна официална информация към 15:30 ч. общият брой на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия" край Ямбол достигна 12 души. 11 от жертвите са починали на мястото на инцидентите, а един от пострадалите, настанен в ямболската МБАЛ „Св. Пантелеймон", е издъхнал в лечебното заведение, информираха от здравното министерство.

Общо 51 души са настанени в болници след пътнотранспортните произшествия. Най-много са пострадалите, приети в лечебни заведения в Сливен - 33-ма. В Ямбол са настанени 11 души, а в Бургас - седем. Тежко пострадалите са 13.

Разчистването на участъка продължава. Окончателният брой на жертвите ще стане ясен след приключването на операцията и изваждането на всички катастрофирали автомобили.

Движението по автомагистралата беше ограничено и в двете посоки, като шофьорите бяха пренасочвани по обходни маршрути.