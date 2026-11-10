Вицепрезидентът на Червения кръст за Европа: Доброволци и психолози помагат на пострадалите на „Тракия“

Натиа Лоладзе към българите: Дарете кръв!
Доброволци на Българския червен кръст вече помагат на пострадалите при тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия". Екипи от Сливен, Ямбол и Пловдив са на място и оказват подкрепа на хората, блокирани сред катастрофиралите 86 автомобила.
Това съобщи вицепрезидентът на Червения кръст за Европа Натиа Лоладзе за "24 часа".
Доброволците раздават вода и храна на хората, останали на пътя, и им оказват психологическа подкрепа. В мрежата на БЧК има над 100 психолози, част от които в момента са на терен при местопроизшествието.
"Това наистина е опустошителен случай. Бях в централата на Българския червен кръст и видях как реагира организацията. Важно е да подчертаем, че ние не заместваме държавните власти, нашата роля е да ги подкрепяме", заяви Лоладзе, която е на посещение в България.
Екипите на организацията преминават специална подготовка, за да могат да оказват адекватна долекарска помощ на пострадали и да съдействат за комуникацията в кризисни ситуации.
"Призовавам хората да започнат да бъдат доброволци и преди да се случи инцидент, а не само когато той вече е факт. Подготовката е изключително важна, за да може един доброволец да реагира адекватно в кризисна ситуация", каза тя.
Според нея изграждането на готовност за реакция при бедствия изисква общи усилия и инвестиции както от държавата, така и от организациите и гражданите. Първата стъпка е повишаването на осведомеността, а следващата - подготовката на населението.
Вицепрезидентът на Червения кръст за Европа изтъкна и солидарността на българите при международни кризи. Тя припомни помощта, която страната ни е оказала след земетресенията в Турция и при кризата в Сирия.
"Солидарността на населението е много важна. А в такива моменти тя означава да дариш каквото можеш. Всеки може да дари кръв", заключи Лоладзе.
Тя подчерта и значението на превенцията и кампаниите за безопасност на пътя. По думите ѝ националните дружества на Червения кръст, включително българското, активно работят за повишаване на осведомеността за безопасното шофиране.
По данни на МВР общо 86 превозни средства са участвали в двата инцидента - 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Първият сигнал за произшествията е подаден малко след 7:00 часа, след което незабавно е започнала мащабна спасителна операция.
На място бяха изпратени полицейски служители, пожарникари, спасителни екипи и линейки от няколко области. В действията се включиха и военнослужещи.
По последна официална информация към 15:30 ч. общият брой на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия" край Ямбол достигна 12 души. 11 от жертвите са починали на мястото на инцидентите, а един от пострадалите, настанен в ямболската МБАЛ „Св. Пантелеймон", е издъхнал в лечебното заведение, информираха от здравното министерство.
Общо 51 души са настанени в болници след пътнотранспортните произшествия. Най-много са пострадалите, приети в лечебни заведения в Сливен - 33-ма. В Ямбол са настанени 11 души, а в Бургас - седем. Тежко пострадалите са 13.
Разчистването на участъка продължава. Окончателният брой на жертвите ще стане ясен след приключването на операцията и изваждането на всички катастрофирали автомобили.
Движението по автомагистралата беше ограничено и в двете посоки, като шофьорите бяха пренасочвани по обходни маршрути.