В кървавото меле на АМ "Тракия" има премазани и пловдивски коли (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фирми от Пловдив оказват безвъзмездна пътна помощ с извозване на ударените автомобили

Коли с пловдивска регистрация са попаднали в жестоката катастрофа на АМ "Тракия" край Зимница, става ясно от снимки и видеа в социалните мрежи. До момента загиналите са 12 души, все още не е ясно откъде са жертвите.

Една от колите с пловдивска регистрация се е обърнала по таван. На снимки се вижда, че има и други пловдивски автомобили - "Фолксваген" и "Ситроен".

Причина за инцидента в платното за Бургас е станал камион, който препречил пътя на автобус, превозващ пътници. Впоследствие зад него е настъпил верижен сблъсък с друг товарен автомобил с жито, а в задната му част се е ударил лек автомобил, стана ясно от брифинга на и. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов.

Тежкият инцидент е в резултат на внезапна гъста мъгла в този участък от магистралата. Общо 86 автомобила са се нанизали - 63 в платното за Бургас и 23 в това за София. Всички ранени са настанени в болници. Предполага се, че един от пострадалите в Бургас ще бъде транспортиран с военния самолет "Спартан". Има настанени и в интензивни отделения. Засега няма данни за пострадали или загинали деца.

Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) призова хората в цялата страна да даряват кръв.

Няколко пловдивски фирми, оказващи пътна помощ, се включват с безвъзмездно извозване на ударените коли.