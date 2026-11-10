БЧК оказва първа помощ и психосоциална подкрепа на пострадалите при катастрофите на „Тракия"

Екипи на Българския червен кръст (БЧК) оказват помощ на пострадалите при двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия" край Ямбол. На място доброволци и служители предоставят първа долекарска помощ, психосоциална подкрепа, вода и храна на нуждаещите се.
В готовност да се включат в спасителните и подпомагащите действия са и екипи на БЧК от съседните области, информира БТА.
Междувременно започна изтеглянето на част от автомобилите, участвали в тежките сблъсъци. Катастрофите станаха тази сутрин при силно намалена видимост заради гъста мъгла. Ударите са регистрирани в двете посоки на движение – при 289-ия километър към Бургас и при 294-ия километър към София, в района на пътен възел „Зимница".
По данни на МВР общо 86 превозни средства са участвали в двата инцидента – 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Първият сигнал за произшествията е подаден малко след 7:00 часа, след което незабавно е започнала мащабна спасителна операция.
На място бяха изпратени полицейски служители, пожарникари, спасителни екипи и линейки от няколко области. В действията се включиха и военнослужещи.
По последна официална информация на Министерството на здравеопазването към 11:30 часа загиналите са 11 души. Десет от тях са починали на мястото на катастрофите, а един – в болница в Ямбол.
Общо 46 пострадали са настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. Сред ранените е и млад лекар от Детската болница в Бургас, за когото беше отправен призив за кръводаряване.
Разчистването на участъка продължава. Окончателният брой на жертвите ще стане ясен след приключването на операцията и изваждането на всички катастрофирали автомобили.
Движението по автомагистралата беше ограничено и в двете посоки, като шофьорите бяха пренасочвани по обходни маршрути.