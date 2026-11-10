БЧК оказва първа помощ и психосоциална подкрепа на пострадалите при катастрофите на „Тракия"

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Екипи на Българския червен кръст (БЧК) оказват помощ на пострадалите при двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия" край Ямбол. На място доброволци и служители предоставят първа долекарска помощ, психосоциална подкрепа, вода и храна на нуждаещите се.

В готовност да се включат в спасителните и подпомагащите действия са и екипи на БЧК от съседните области, информира БТА.

Междувременно започна изтеглянето на част от автомобилите, участвали в тежките сблъсъци. Катастрофите станаха тази сутрин при силно намалена видимост заради гъста мъгла. Ударите са регистрирани в двете посоки на движение – при 289-ия километър към Бургас и при 294-ия километър към София, в района на пътен възел „Зимница".

По данни на МВР общо 86 превозни средства са участвали в двата инцидента – 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Първият сигнал за произшествията е подаден малко след 7:00 часа, след което незабавно е започнала мащабна спасителна операция.

На място бяха изпратени полицейски служители, пожарникари, спасителни екипи и линейки от няколко области. В действията се включиха и военнослужещи.

По последна официална информация на Министерството на здравеопазването към 11:30 часа загиналите са 11 души. Десет от тях са починали на мястото на катастрофите, а един – в болница в Ямбол.

Общо 46 пострадали са настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. Сред ранените е и млад лекар от Детската болница в Бургас, за когото беше отправен призив за кръводаряване.

Разчистването на участъка продължава. Окончателният брой на жертвите ще стане ясен след приключването на операцията и изваждането на всички катастрофирали автомобили.

Движението по автомагистралата беше ограничено и в двете посоки, като шофьорите бяха пренасочвани по обходни маршрути.