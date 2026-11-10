51 души са в транспортирани до болници след катастрофата на "Тракия"

Общо 51 души са транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, според актуалната информация към този момент, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова след тежкия инцидент на автомагистрала „Тракия". Министърът заедно с премиера Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и министъра на отбраната Димитър Стоянов говориха пред журналисти на мястото на катастрофата.

От транспортираните пострадали най-много са в Сливен – общо 33, в Ямбол са 11, а в Бургас са седем. Общо 13 пациенти са тежко пострадали, като един от тях в момента е в тежка операция в Бургас, каза още Ивкова.

Националният център по трансфузионна хематология призова за кръводаряване след тежките катастрофи по-рано.

Направихме координация по отношение на кръводаряването тази сутрин, има налична кръв, кръвни съставки и продукти в цялата област тук, освен това, ако има необходимост, може да има реакция и от София, каза здравният министър.

Попитана за призиви за кръводаряване от болници в Бургас и Сливен, министърът на здравеопазването заяви: „Говорила съм с директорите на лечебните заведения и в Сливен, и в Бургас, те са направили такъв призив, за да осигурят допълнителна кръв, за да може да се преработи и да имат допълнително кръвни продукти".

„На този етап няма необходимост от допълнително кръводаряване изобщо, такава координация извършихме още сутринта с Националния център по трансфузионна хематология", заяви още Ивкова.

В абсолютна готовност сме да реагираме с транспорт по въздух, ако някой от пациентите трябва да бъде преместен до лечебно заведение в София. Мобилизирани са лечебни заведения както в София, така и в Хасково, Стара Загора и Пловдив. До момента нито една от болниците не е сигнализирала за такава нужда, коментира още министърът.

Тя припомни, че в ранните часове днес, когато е настъпила катастрофата, при опит за първична мисия, хеликоптер от Сливен е излетял, но поради лошите метеорологични условия не е успял да кацне. Заради това е изпратен спешен наземен транспорт и пациентите са транспортирани с него.

Министърът благодари на екипите на спешната медицинска помощ, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. С отличната организация бяха спасени много животи, посочи тя.

Тя изрази съболезнования към близките на загиналите.