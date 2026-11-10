9 пострадали при катастрофите на „Тракия“ са във ВМА-Сливен, няма опасност за живота им

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Деветима пострадали при тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия" днес са приети за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия (ВМА). Всички са със средно тежки травми, без опасност за живота, информираха от лечебното заведение.

Трима от пострадалите са настанени в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, един е в Клиниката по ортопедия, четирима – в Клиниката по хирургия, а един – в Клиниката по неврология.

В лечебното заведение продължават диагностичните изследвания, медицинските прегледи и консултациите за уточняване на състоянието на пациентите и определяне на последващото им лечение.

При необходимост двама от пострадалите могат да бъдат транспортирани утре, 11 ноември, до МБАЛ – София към ВМА, където да продължат лечението си.

В спасителната и евакуационната дейност са участвали два медицински екипа от МБАЛ – Сливен към ВМА и три екипа за медицинска евакуация (МЕДЕВАК) от ВМА. Те са осигурили необходимата медицинска помощ и транспортирането на пострадалите.