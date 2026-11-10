Делян Пеевски: Кошмарът на магистрала "Тракия" е трагедия за десетки и тест за властта

Кошмарът на магистрала "Тракия" е трагедия за десетки семейства и тест за способността на властта да се справи с трагедията и последиците от нея. Всеки опит на министрите да си измиват ръцете с нещо "преди" или да обещават с "работни групи" нещо за в бъдеще е признак на страх, безпомощност и слабост. Властта е отговорност. Това заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски в своя позиция, в която изразява съболезнования към близките на загиналите и пожелава бързо възстановяване на ранените при тежката катастрофа на магистрала "Тракия".

"От името на ДПС поднасям искрените ни съболезнования към близките на жертвите, пожелания за бързо възстановяване на ранените", добавя той.

"Благодарност за мъжеството на десетките полицаи, медици и сестри, военнослужещи и доброволци, които спасяват и се борят за живота на пострадалите", завършва лидера на ДПС.