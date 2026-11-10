Ива Михайлова: Баба ми е арестувана на влизане в РС Македония от България

Ива Михайлова от Кочани, която има българско гражданство и е на лечение в наша болница, преди минути написа в профила си във фейсбук, че баба й е била отвлечена от службите на РС Македония.

"Вече 7 часа моята баба Илинка Кушовска е в неизвестност, след като македонските власти я задържаха на границата при влизането ѝ в Северна Македония от България. До този момент не знаем къде се намира! Първоначално тя не отговаряше на телефонните ни обаждания, а впоследствие телефонът ѝ беше изключен. Последно разговарях с нея малко след като беше задържана на македонската границата на Делчево, гласът ѝ трепереше от страх!", съобщава 23-годишното момиче.Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани със смъртен случай и имаше забрана да напуска РС Македония. Отказаха й дори лечение в България. Тя обаче пристигна преди двайсетина дни тук заедно с адвоката си и бе настанена за изследвания и лечение в "Пирогов".

В поста си Ива споделя, че баба й е на 70 години, онкоболна. "По моя информация причината за задържането ѝ е, че македонските служби искат да я разпитват за мен - къде се намирам, с какво се занимавам и какво правя. Аз се намирам в болница в София и ако македонските служби толкова много желаят информация за мен, могат да се свържат директно с мен или да дойдат в София! Нямам нищо за криене! Недопустимо е възрастна, тежко болна жена да бъде подлагана на подобен натиск единствено защото е моя баба. Опасявам се, че е била отвлечена НЕЗАКОННО в някое районно полицейско управление, без близките ѝ да бъдат уведомени", допълва притеснената внучка.

Адвокатът й се свързал с МВР на РСМ, за да получи информация, но македонските власти отказали да предоставят такава. "На какво законово основание една държава задържа възрастна, онкоболна жена и не съобщава на близките ѝ къде се намира? Подобно отношение е абсолютно недопустимо и поражда сериозни съмнения за грубо нарушаване на основните човешки права и личната свобода! Pance Toskovski така ли се грижите за възрастните граждани? Така ли работят институциите на вашата държава - като подлагат на тормоз възрастни хора заради техните близки? Вкарвате ги с единия крак в гроба! Срам и позор за държавата ви! Това, което се случва е недопустимо и настоявам за незабавни обяснения. Това е държавен тероризъм и престъпление срещу личността!", гневна е Ива.

Българското посолство вече е било уведомено, а Ива очаква българската държава да вземе отношение по случая.