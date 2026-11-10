12 са жертвите на катастрофите на АМ „Тракия“, 51 души са в болница

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Към 15:30 ч. общият брой на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия" край Ямбол достигна 12 души. 11 от жертвите са починали на мястото на инцидентите, а един от пострадалите, настанен в ямболската МБАЛ „Св. Пантелеймон", е издъхнал в лечебното заведение, информираха от здравното министерство.

Общо 51 души са настанени в болници след пътнотранспортните произшествия. Най-много са пострадалите, приети в лечебни заведения в Сливен – 33-ма. В Ямбол са настанени 11 души, а в Бургас – седем.

Тежко пострадалите са 13.