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След 2 дни осъдиха румънски тираджия за незаконни цигари за 157 хил. евро

Тони Маскръчка

Тони Маскръчка

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Цигари без бандерол за 157 хил. евро откриха в товарен камион на Кулата. СНИМКА: Софийска апелативна прокуратура
Цигари без бандерол за 157 хил. евро откриха в товарен камион на Кулата. СНИМКА: Софийска апелативна прокуратура

Само два дни след извършване на престъплението, румънски шофьор на товарен автомобил вече има присъда.

 С наложено наказание приключи досъдебно производство, водено от Районна прокуратура – Благоевград, за държане на акцизни стоки – тютюневи изделия без бандерол, в големи размери.

Обвиняемият по делото Д.-С.Б., гражданин на Румъния, е бил привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3 от НК.

Около 22,00 ч. на 08.11.2026 г. на входящото трасе на граничен преход Кулата служители на Гранична полиция извършили проверка на товарен автомобил с румънски регистрационни номера, управляван от Д.-С.Б. Сред превозваната стока – дюли, били открити 41 000 кутии цигари от различни търговски марки.

Общата им стойност е 157 030 евро, определена съгласно разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове и правилника за прилагането му.

С определение на съда на обвиняемия е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода", чието изтърпяване е отложено с 5-годишен изпитателен срок. Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда.

Цигари без бандерол за 157 хил. евро откриха в товарен камион на Кулата. СНИМКА: Софийска апелативна прокуратура

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