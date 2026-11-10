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Димитър Стоянов за инцидентите на "Тракия": Съдействаме на здравното министерство

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Димитър Стоянов
Димитър Стоянов

Оказваме пълно съдействие на Министерството на здравеопазването, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов от мястото на инцидента на магистрала „Тракия“. По-рано днес две тежки верижни катастрофи станаха  при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Най-малко 11 души са загинали и близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.

Още сутринта организирахме изпращане на два екипа на ВМА – Сливен  с реанимобили, каза Димитър Стоянов. Реанимобили бяха изпратени от близките формирования от състава на българската армия, допълни той, цитиран от БТА.  

Министърът обясни и че два военни самолета „Спартан“ са били активизирани на летище „Безмер“. По същото време имахме готовност с два хеликоптера „Кугър“ с допълнително два екипа на летище „Крумово“ в готовност  да окажат необходимата помощ, каза Стоянов.

Реанимобили бяха изпратени от близките формирования от състава на българската армия.

Димитър Стоянов

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