Димитър Стоянов за инцидентите на "Тракия": Съдействаме на здравното министерство

Оказваме пълно съдействие на Министерството на здравеопазването, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов от мястото на инцидента на магистрала „Тракия“. По-рано днес две тежки верижни катастрофи станаха при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Най-малко 11 души са загинали и близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.
Още сутринта организирахме изпращане на два екипа на ВМА – Сливен с реанимобили, каза Димитър Стоянов. Реанимобили бяха изпратени от близките формирования от състава на българската армия, допълни той, цитиран от БТА.
Министърът обясни и че два военни самолета „Спартан“ са били активизирани на летище „Безмер“. По същото време имахме готовност с два хеликоптера „Кугър“ с допълнително два екипа на летище „Крумово“ в готовност да окажат необходимата помощ, каза Стоянов.
Реанимобили бяха изпратени от близките формирования от състава на българската армия.