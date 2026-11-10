ПП изразиха съболезнования на близките на жертвите на мелето на "Тракия"

Изразяваме дълбоки съболезнования на семействата на загиналите във верижната катастрофа на магистрала "Тракия". Мислите ни са с всички пострадали и техните близки, написаха от "Продължаваме промяната“ (ПП) във Фейсбук.

Разбрахме, че болницата в Сливен настанява част от ранените, които се нуждаят от спешно кръвопреливане, написаха от формацията и призоваха всеки, който има възможност, да помогне - приемат се кръводарители от 8:00 ч. до 14:30 ч. в Кръвния център на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”, който се намира на първия етаж на ДКЦ - 2, бившата Трета поликлиника. За тези, които са в Бургас - може да дарите и в УМБАЛ - Бургас, в делнични дни от 7:30 до 14:00ч., се посочва в публикацията.

В най-близкия център по трансфузионна хематология до вас също може да проверите за работно време и да дарите кръв, допълниха от ПП.