АПИ проверява настилката в участъка на катастрофите на магистрала "Тракия"

Проби от асфалтовата настилка на участъка от автомагистрала „Тракия", където станаха тежките верижни катастрофи, се вземат, за да се установи актуалното състояние на пътя. Ще бъдат анализирани и т.нар. ядки от настилката.

Това съобщи инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). По думите му при първоначалния оглед се забелязва разлика в цветовия оттенък на асфалта, както и деформационни елементи.

„Нека да излязат резултатите от пробите и ще установим всички детайли", заяви Ангелов. Той уточни, че преди две години в участъка е бил извършен превантивен ремонт, при който е преасфалтирана активната лента.

По отношение на пътната маркировка представителят на АПИ обясни, че обновяването й по републиканската пътна мрежа се извършва поетапно. Участъците без маркировка се освежават превантивно, като предстои да бъдат проверени протоколите, за да се установи кога е била положена тя на мястото на инцидента.

Ангелов посочи още, че според данните на Областното пътно управление участъкът се води в добро състояние в регистрите на АПИ, пише БТА.

Попитан за състоянието на моста в района на катастрофите, той заяви, че ремонтът на съоръжението е оказал влияние върху трафика на преминаващите по магистралата автомобили.