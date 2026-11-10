ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отлага се тържественото посрещане на олимпийците о...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Намериха желирани мечета с наркотици при акция в Казичене (Снимки)

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

1736
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
снимка: СДВР
снимка: СДВР

Желирани бонбони във формата на мечета, съдържащи наркотични вещества, са открити при полицейска акция в софийското село Казичене. При операцията на служители от Осмо районно управление на СДВР е задържан 33-годишен мъж, познат на органите на реда, информираха от полицията. 

Акцията е проведена на 5 ноември след получена информация за съхранение на наркотици. При претърсването криминалистите открили 15 опаковки с желирани бонбони, както и кафява субстанция. Експертизата установила наличие на канабиноиди. Общото количество на иззетите вещества е 278 грама, съобщават от полицията.

снимка: СДВР
снимка: СДВР

По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът първоначално е задържан за 24 часа, а след докладване на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение. С постановление на прокурор задържането му е удължено до 72 часа.

При друга акция на служители от Осмо РУ, проведена същия ден в столичния квартал „Дружба", е задържан и 24-годишен мъж. Той бил спрян за проверка, при която полицаите открили няколко вида вещества, разпределени в отделни опаковки.

У него са намерени зелена растителна маса, прахообразно вещество в 13 малки пакетчета и кристалообразна субстанция в още 10 опаковки.

Разследването продължило с претърсване на адрес в квартал „Левски Г". Там полицаите открили допълнително количество растителна маса и гриндер – приспособление за раздробяване на сухи растителни вещества.

снимка: СДВР
снимка: СДВР

Общото количество на иззетите наркотици при втората акция е около 15 грама. И 24-годишният мъж е привлечен като обвиняем за престъпление, свързано с наркотични вещества. След първоначалното му полицейско задържане прокуратурата е постановила мярка задържане за срок до 72 часа.

снимка: СДВР
снимка: СДВР
снимка: СДВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември