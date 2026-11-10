Запечатаха бензиностанция край Бургас за 30 дни, не издавали касови бележки

Бензиностанция край Бургас е запечатана за 30 дни заради системно неиздаване на касови бележки. Нарушението е установено от инспектори на Главна дирекция „Фискален контрол" в НАП при проверка на търговския обект.
При проверката служителите на приходната агенция установили, че продавачът не е регистрирал коректно продажбата на бутилка с пропан-бутан за битови нужди. След плащане с банкова карта той не издал фискален бон, съобщават от НАП.
Инспекторите изискали информация както от фискалното устройство, така и от монтирания в бензиностанцията ПОС терминал. Справката показала разминаване от 21 евро – точно колкото струва бутилката с пропан-бутан.
От НАП посочват, че това е повторно нарушение в обекта за по-малко от година. Наказателното постановление за предходния случай на неиздаване на касова бележка е влязло в сила на 6 май 2026 г.
Повторният опит за избягване на коректното отчитане на продажбите е станал основание за налагането на принудителната административна мярка. Бензиностанцията е запечатана на 10 ноември за срок от 30 дни.
От приходната агенция напомнят, че потребителите могат да следят дали търговците отчитат правилно продажбите чрез мобилното приложение NRA Mobile. То позволява сканиране на QR кода върху касовата бележка и може да бъде изтеглено от App Store за устройства с iOS или от Google Play.
Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или документи с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700, или на имейл [email protected].