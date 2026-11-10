Запечатаха бензиностанция край Бургас за 30 дни, не издавали касови бележки

Бензиностанция край Бургас е запечатана за 30 дни заради системно неиздаване на касови бележки. Нарушението е установено от инспектори на Главна дирекция „Фискален контрол" в НАП при проверка на търговския обект.

При проверката служителите на приходната агенция установили, че продавачът не е регистрирал коректно продажбата на бутилка с пропан-бутан за битови нужди. След плащане с банкова карта той не издал фискален бон, съобщават от НАП.

снимка: НАП

Инспекторите изискали информация както от фискалното устройство, така и от монтирания в бензиностанцията ПОС терминал. Справката показала разминаване от 21 евро – точно колкото струва бутилката с пропан-бутан.

От НАП посочват, че това е повторно нарушение в обекта за по-малко от година. Наказателното постановление за предходния случай на неиздаване на касова бележка е влязло в сила на 6 май 2026 г.

Повторният опит за избягване на коректното отчитане на продажбите е станал основание за налагането на принудителната административна мярка. Бензиностанцията е запечатана на 10 ноември за срок от 30 дни.

снимка: НАП

От приходната агенция напомнят, че потребителите могат да следят дали търговците отчитат правилно продажбите чрез мобилното приложение NRA Mobile. То позволява сканиране на QR кода върху касовата бележка и може да бъде изтеглено от App Store за устройства с iOS или от Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или документи с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700, или на имейл [email protected].