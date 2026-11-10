Националната следствена служба пое разследването на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Извършени са оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели

Окръжна прокуратура – Ямбол ръководи разследването на причините за тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия", при които загинаха над 10 души, а близо 50 бяха ранени. Това съобщават от следствието. В разследването вече са включени десет следователи от Националната следствена служба (НСлС), трима криминалисти и подвижна криминалистична лаборатория.

Досъдебното производство е образувано от служители на Областната дирекция на МВР – Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града. Извършени са оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.

След първоначалните действия с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор разследването е възложено на Националната следствена служба по искане на наблюдаващия прокурор. Причината е особената фактическа и правна сложност на случая, която налага работата да бъде извършена от следователи с висока квалификация и опит в разследването на подобни дела.

На мястото на катастрофите е изпратен екип от десет следователи от НСлС, трима криминалисти и подвижна криминалистична лаборатория. Продължават разпитите на свидетели, а в момента се извършва и повторен оглед на местопроизшествието с помощта на дрон.

По досъдебното производство са назначени съдебномедицински експертизи на загиналите, които трябва да установят с точност причините за смъртта им. Такива експертизи ще бъдат изготвени и за всички пострадали, за да се установят получените от тях травматични увреждания.

След приключването на повторния оглед предстои да бъде назначена автотехническа експертиза, чието заключение трябва да даде отговор на причините за катастрофите. Ще бъдат изготвени и оценъчни експертизи, които да установят размера на нанесените материални щети.

Апелативна прокуратура – Бургас ще оказва засилена методическа помощ при разследването. От прокуратурата изразиха съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежките произшествия на магистралата.