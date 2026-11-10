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Собственикът на автобуса, спрял пред камиона на АМ "Тракия": Извадихме късмет

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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верижна катастрофа на АМ „Тракия” снимка:Aneta Petrova, фейсбук
верижна катастрофа на АМ „Тракия” снимка:Aneta Petrova, фейсбук

Извадихме късмет по време на трагедия. Нашият шофьор успя да предотврати трагедия, но зад нас вече не успяхме. Това заяви пред БНТ Владимир Гатев - собственик на транспортна фирма, чийто автобус е успял да избегне удар с тир при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия" край Зимница тази сутрин.

Той разказа как шофьорът е предотвратил още една трагедия. Водачът е успял да спре навреме, въпреки почти нулевата видимост заради гъстата мъгла. Пътниците в автобуса не са пострадали.

По думите му автобусът се е движел изключително бавно – със скорост от 65-70 км/ч, когато внезапно паднала толкова гъста мъгла, че видимостта станала практически нулева. Шофьорът видял пред себе си камиона, който препречвал платното, и успял да спре, преди да се блъсне в него.

Именно спрелият тир се оказва преграда на пътя и поставя началото на тежките верижни катастрофи на магистралата, при които загинаха 11 души.

Всички пътници в автобуса са невредими и са били превозени с друг автобус. Шофьорът е приет в болницата в Сливен за изследвания.

„Добре е, той е герой, че е успял да избегне удар", заяви Гатев.

Заради трагедията утре е обявен ден на национален траур.

верижна катастрофа на АМ „Тракия” снимка:Aneta Petrova, фейсбук

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