Собственикът на автобуса, спрял пред камиона на АМ "Тракия": Извадихме късмет

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Извадихме късмет по време на трагедия. Нашият шофьор успя да предотврати трагедия, но зад нас вече не успяхме. Това заяви пред БНТ Владимир Гатев - собственик на транспортна фирма, чийто автобус е успял да избегне удар с тир при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия" край Зимница тази сутрин.

Той разказа как шофьорът е предотвратил още една трагедия. Водачът е успял да спре навреме, въпреки почти нулевата видимост заради гъстата мъгла. Пътниците в автобуса не са пострадали.

По думите му автобусът се е движел изключително бавно – със скорост от 65-70 км/ч, когато внезапно паднала толкова гъста мъгла, че видимостта станала практически нулева. Шофьорът видял пред себе си камиона, който препречвал платното, и успял да спре, преди да се блъсне в него.

Именно спрелият тир се оказва преграда на пътя и поставя началото на тежките верижни катастрофи на магистралата, при които загинаха 11 души.

Всички пътници в автобуса са невредими и са били превозени с друг автобус. Шофьорът е приет в болницата в Сливен за изследвания.

„Добре е, той е герой, че е успял да избегне удар", заяви Гатев.

Заради трагедията утре е обявен ден на национален траур.