Бившият шеф на "Пирогов": Не си спомням толкова тежък случай в цялата ми кариера

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Аз лично не си спомням в моята кариера да съм имал такъв случай.

Това заяви бившият директор на "Пирогов" проф. Асен Балтов, който бе на мястото на тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия".

При пристигането на медицинските екипи в района все още е имало много гъста мъгла.

"Мъглата буквално се вдигна преди половин час", разказа проф. Балтов. Той информира, че двама от тежко пострадалите при инцидента са били транспортирани с линейки от болницата в Ямбол, по молба на местните медици. Единият е с многобройни счупвания и тежки физически травми. Другият пациент е румънец, чието състояние се влошило към момента на изказването.

Седем от пострадалите при тежките верижни катастрофи на „Тракия", са настанени в две болници в Бургас. Шестима от тях се лекуват в болница „Сърце и мозък". Сред ранените е и 37-годишен лекар от детската болница „Св. Анастасия".

Шефът на реанимацията на "Сърце и мозък" д-р Валентин Милев съобщи, че в болницата са били приети 3 мъже и 3 жени. 4-ма пациентите са с по-леко състояние. Трима са настанени в Клиниката по травматология, а един - в гръдната хирургия. Останалите двама се намират в реанимация.

„Единият от тях е в по-тежко състояние със съчетана травма на гърди и корем. В момента е интубиран, на апаратна вентилация", обясни д-р Милев пред bTV.

Другият пациент е с фрактури на горни и долни крайници и е подложен на операция.

"В момента се провежда първата оперативна интервенция, която няма да е и последна", обясни медикът.

Пострадал е 37-годишен инфекционист от детската болница „Св. Анастасия" в Бургас. По думите на д-р Милев състоянието му е тежко, но стабилно.

Катастрофите станаха тази сутрин в района на пътен възел „Зимница" на магистрала „Тракия" при силно намалена видимост заради гъста мъгла.