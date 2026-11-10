Радев: От по-слаба мъгла е станала пелена, вероятно тя е причина за катастрофите на "Тракия"

19 от пострадалите от катастрофата на магистрала "Тракия" са приети в областната болница в Сливен. Лекарите се борят за живота на един от пациентите, каза директорът на болницата д-р Васислав Петров. Според премиера Румен Радев, който заедно с министъра на здравеопазването Катя Ивкова посети лечебното заведение, най-вероятната причина за трагедията е мъглата.

"Хората казват, че от по-слаба мъгла е станала пелена. Това е най-сериозната причина. Дали има други съпътстващи, тепърво следствието ще установи", заяви той.

"Персоналът в болницата е професионален, с много добро отношение към болните и се надявам, че така ще продължава. Има нужда болницата от повече финансиране. И трябва да се довърши Спешното отделение, което е започнато. Изграден е първият етаж преди 10 години. Трябва да намерим начин, така че да построим и втория етаж и да завърши и да бъде функционален", посочи министър-председателят.

По думите на министър Катя Ивкова състоянието на приетите е стабилно.

Преминалите през сливенската болница са общо 23-ма, обясни директорът ѝ.

"19 пациента са хоспитализирани при нас. Най-тежкото е състоянието на двама болни в реанимация, които вече са оперирани. В момента се оперира един в неврохирургия. Засега са стабилни. Не мога да кажа, че нямат опасност за живота. Все още имат опасност за живота, но се борим да бъдат нещата както трябва. 23 бяха пациентите, които преминаха оттук. Също сега приехме още един. 18 са приетите. Четирима човека са освободени след преглед. Един има все още в Спешно отделение, който не е насочен. Още му се правят изследвания", каза изпълнителният директор МБАЛ "Иван Селимски", Сливен Васислав Петров.

"Във Военна болница бяха 8. Един преведоха при нас с неврохирургичен проблем. Сега, че най-вероятно, са седем", заяви той.