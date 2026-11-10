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Мечка се навърта край село Боженци

Дима Максимова

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка: Фейсбук/Hristina Kostadinova
Снимка: Фейсбук/Hristina Kostadinova

В непосредствена близост до село Боженци е забелязана мечка. Това предупредиха във фейсбук от кметско наместничество в с. Кметовци. Едрото животно е снимано в туристическия комплекс до селото- резерват.

Качени са и инструкции, които трябва да се спазват при неочаквана среща с мецаната.  От кметството съветват и да се подаде сигнал на тел. 112.

Мечки се появяват често в Габровско и Севлиевско, събарят кошери и огради на пчелини. Чупят плодните дръвчета в градините из Централен Балкан. През май 2023 г.  мечка дори бе заснета да стои край мантинелата на път в покрайнините на Габрово. После бе хваната със специален мечи капан и преместена в друго местообитание.

Наскоро областните управи на Габрово и Велико Търново и горските стопанства посочиха превантивни мерки срещу навлизането на мецаните в населените места

С настъпването на есенно-зимния период институциите призоваха за засилени мерки от стопаните срещу появата на диви животни в селищата.

Снимка: Фейсбук/Hristina Kostadinova
Снимка: Фейсбук/Hristina Kostadinova
Снимка: Фейсбук/Hristina Kostadinova
Снимка: Фейсбук/Hristina Kostadinova
Снимка: Фейсбук/Hristina Kostadinova
Снимка: Фейсбук/Hristina Kostadinova

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