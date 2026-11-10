България няма да дава нови средства за Украйна заради свръхдефицита

Премиерът изтъкна, че българската подкрепа за Украйна не се изчерпва с финансовата помощ

България няма да участва в отпускането на допълнителни 70 млрд. евро финансова помощ за Украйна. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев след срещата му с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна.

Радев обясни, че страната ни продължава да подкрепя Украйна по различни направления, но финансовото ѝ състояние не позволява да се включи в новия пакет от помощ. Той припомни, че България е в процедура по свръхдефицит, а Фон дер Лайен нееднократно настоява страната да спазва ограничението за бюджетен дефицит от 3%.

Повод за темата стана писмо на германския канцлер Фридрих Мерц, в което той призова България, Унгария, Словакия и Чехия да се присъединят към държавите, които ще осигурят допълнителни средства за Киев.

В отговор Урсула фон дер Лайен подчерта, че Украйна е стабилизиращ фактор за Европа и подкрепата за нея трябва да продължи. По думите ѝ войната може да приключи, ако Русия прекрати агресивните си действия. Тя коментира пред БНР и социалната цена на помощта за Украйна, като посочи, че най-важното, което обединява европейците, е стремежът към мир.

„Хората в Украйна искат да бъде постигнат мир и това е най-често повтаряната дума в последно време, особено сега с усилията в Абу Даби. Ние оказваме нашата подкрепа за Украйна, която действа като стабилизиращ фактор, защото нека не забравяме, че Русия бе държавата, която нападна Украйна", заяви председателят на ЕК.

Премиерът Румен Радев изтъкна, че българската подкрепа за Украйна не се изчерпва с финансовата помощ. Той посочи, че страната ни продължава да оказва безвъзмездна подкрепа на хиляди украински семейства, особено във Варна.

Радев даде за пример и спасителната операция на екипажа на кораба „Челси 3", сред чиито членове е имало украински граждани. По думите му България подкрепя Украйна и чрез износ на електроенергия, възстановяване на работоспособността на електрическите ѝ централи и на железопътната ѝ система.

„Продължаваме да подкрепяме Украйна. Що се отнася до финансова подкрепа, ние самите сме в процедура по свръхдефицит и госпожа Фон дер Лайен непрекъснато ни подканя да влезем в рамките от 3 процента", заяви премиерът.