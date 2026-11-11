75 дни ад: без топло, само със студена вода

Бойлерът в три столични квартала е лукс, предизвикващ завист в тъжната ера на бързоварите

Ремонтите отстраняват аварията единствено за 36 часа

Разликите да живееш във висок нов небостъргач или в сив панелен блок в столичните квартали "Дружба", "Младост" и "Дианабад" са много. Между тях има една-единствена прилика - и в двата типа сгради няма нито топла вода, нито парно вече 75 дни, а сметките продължават да се трупат.

Сагата е ежегодна и голяма част от засегнатите са се научили да се приспособяват към спартанските условия.

Димитър Драганов прекарва втора есен без топла вода: "В моя блок по това време миналата година имаше същия проблем. Удължаваха непрекъснато срока. Даваха една седмица, после следващата, по-следващата... Това е нещо, което си върви усилено през последните 2 години."

Иван Йорданов не страда от липсата на топло, защото е прекратил отношения с Топлофикация.

Той се справя, като си топли вода с бързовар, но разчита и на котлоните. Използва отопление на ток, но това, което е

по-страшно от студа,

са сметките. Особено тези, които не са предвидени.

"Проблемът е, че идват скандални изравнителни сметки, много често, без да се ползват кой знае колко радиаторите", заявява Димитър.

Според него причината е, че те не се определят на базата на реално потребление, а дали човек е пропуснал отчета на топломерите: "Аз нямах възможност да допусна служителите на двете възможни дати за отчет. Сега искат от мен над 1500 евро изравнителна сметка, които аз нямам намерение да платя, докато не дойдат да отчетат реалното потребление". Въпреки това от дружеството не дават възможност на Димитър да се коригира приравнителната сметка през 2026 г.: "Не знам защо между края на август и края на календарната година не може да се извикат хора, които да направят отчет. Не мога да разбера какъв е поводът, но от януари нататък може – тогава може да се изчисли и реалното потребление."

Сметка за месец септември,в който има течаща топла вода само за 48 часа.

Сметките пристигат дори и в период, в който е невъзможно да има консумация.

"Според "Топлофикация" трябвало да им платя 43 евро за "топла вода" за септември месец! Каква наглост само", пише Валентина Шаркова в групата на блока си във вайбър. Пред "24 часа - 168 истории" тя споделя за трудностите, пред които се изправя без течаща топла вода: "Бойлер имам, но е извън поддръжка и не мога да го използвам. Трябват ми стотици евро, за да купя нов и да го монтираме." Тя живее в блок в жк "Дианабад", където от 28 август досега е имало топла вода само на 11 и 12 септември. Това се случва след обявено планирано спиране до 10 септември, а всяка седмица тя и съседите ѝ

получават фалшива надежда, че топлата вода ще бъде пусната през следващата.

"Лош ни е моментът, защото преди 15 дни платихме хилядарки за коремна операция на член на семейството. Така че най-малко до Нова година ще го караме на бързовар в кофата. Грижа се за опериран и за 90-годишната си майка, която е инвалид и се придвижва до тоалетната с проходилка", добавя Валентина. Началото на студения сезон не я хваща неподготвена, защото е намерила решение с климатик и с кварцова печка, която казва, че топли и е икономична. Въпреки това обвинява "Топлофикация" за положението, в което се намира: "След като години наред ни

отказваха правото да спрем услугите

и ни заставяха да плащаме, ползвали или не ползвали услугите им, сега в началото на зимата ни изоставят."

Повечето абонати намират решение в топленето на вода с бързовари и в тенджери.

През няколко блока от Валентина е семейството на Цветослава Пенчева - отново тричленно и разчитащо на бързовар: "Къпе се единият, после се пълни и затопля наново. За един човек 40 литра стигат, но за двама - не", казва тя.

Нейното семейство предвижда да купи втори конвектор за отопляване на апартамента, въпреки че вече разполагат с един, както и с климатик. Аварията, която спира достъпа до топлата вода в нейния блок, продължава от 14 септември. Въпреки това съпругът ѝ плаща сметка от 25 евро за месец октомври, в който топла вода от "Топлофикация" няма.

"Най-странното е, че съседите от високия блок срещу нас имат вода, а ние нямаме", отбелязва Цветослава. Част от жителите на кв. "Младост" смятат, че това е ефектът от медийното отразяване на битовия проблем. Те намират своя отдушник във вайбър, където се събира подписка за сигнал до Столичния общински съвет. Там видяхме съобщение на дама от "Младост 3", което гласи: "Аз съм от 356-и блок. Наистина след репортажа на БТВ на 5-и

още вечерта пуснаха и водата, и парното

Естествено на следващия ден се оказа, че има нова авария."

Админът на вайбър групата Елена Вълчанова обаче казва пред "24 часа - 168 истории", че чрез постоянното медийно отразяване и подаване на сигнали се е стигнало до това в нейния блок в кв. "Младост 1А" вече да има топла вода: "Те отстраниха повредата 38 дни след началото на аварията, но аз вярвам, че това се дължи на всичките упорства, на интервютата. Затова са се сезирали и дойдоха, за да решат проблема буквално за няколко часа."



Имало предизвикателства, но не с институциите, а със съседите: "Нашият вход се беше събрал, като домоуправителят ми даде подписка с над 70 души - смятам, че това са всички домакинства от входа. В съседните два обаче не се събраха и 10 подписа за една седмица". Тя прави и опит да организира пряко включване по телевизията, но отново среща отказ. Така Елена живее повече от 2 месеца без топла вода дори преди аварията, защото в блока ѝ е планирано спиране още в началото на септември. За този период тя не слага бойлер в банята, защото вярва, че въпреки всяко удължаване на срока, топлата вода ще дойде следващата седмица.

Един ден обаче надеждата умира: "Когато смениха датата на 13 ноември, си дадох сметка, че те тотално не знаят какво правят, лъжат и бутат датата автоматично."

Оплаквания от "Топлофикация" има и в трите квартала, но не и при всички жители. Иван Йорданов живее в един от засегнатите от аварията блокове в "Дианабад", но за разлика от съседите си той не страда от същите проблеми. Причината е, че още преди 6 години е прекратил отношения с "Топлофикация".

"През годините е имало случаи, в които мои колеги са ме молили да дойдат да се къпят у нас. Защо? Защото съм с бойлер", допълва той. Работното му място не разполага с този лукс обаче. Той е учител в 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в столичния квартал "Дружба 1", където новата учебна година е започнала с

ново спиране на топлата вода:

"Наскоро я пуснаха, само трябва да обезвъздушат системите, но нещо се бавят. По едно време беше студено, но в "Дружба" има жестоки аварии и ремонти. За момента децата казват, че им е топло".