В областната болница на Сливен прегледаха 23 от пострадалите на "Тракия", 18 останаха за лечение

Кметът на Сливен Стефан Радев дари кръв за ранените

В областната болница на Сливен "Д-р Иван Селимински" прегледахме общо 23 от пострадалите на магистрала "Тракия", петима освободихме, а 18 са настанени за лечение, обобщи за "24 часа" днес към 16,30 часа изпълнителният директор на здравното заведение д-р Васислав Петров. От тях в реанимация са четирима души, още толкова са в "Неврохирургия", трима са в отделението по ортопедия, двама - в отделението по лицево-челюстна хирургия. На трима пациент в тежко състояние са направени спешни операции.

Във ВМА в Сливен са настанени други 9 души от ранените при мелето на "Тракия".

Д-р Петров изрично подчерта, че при тях няма починал пациент, каквато информация се появи около обяд. Опровергахме това, категоричен беше директорът.

Днес през деня болницата бе посетена от премира Румен Радев, здравния министър Катя Ивкова и военният министър Димитър Стоянов. На излизане от болницата министър Ивкова коментира, че състоянието на приетите за лечение пациенти е стабилно. Тя допълни, че сутринта, в ранните часове, когато е настъпила катастрофата, при опит за първична мисия медицински хеликоптер от Сливен е излетял, но подари лошите метеорологични условия не е успял да кацне. Заради това е изпратен спешен наземен транспорт и пациентите са транспортирани с него.

Премиерът Румен Радев определи персоналът на болницата като професионален. Той каза, че е доволен от грижите към пациентите и се надява, че това ще продължи така. Но и припомни, че болницата има нужда от повече финансиране. Както и това, че трябва да се довърши изграждането на Спешното отделение, чийто първи етеж е построен още преди 10 години. Трябва да намерим начин да построим и втория етаж, посочи той.

Кметът на Сливен Стефан Радев беше на мястото на катастрофата от първите часове след сигнала, след това откликна на призива на болницата към хората да дарят кръв за пострадалите, като беше сред първите, които го направи. Очевидци казаха, че в един момент пред болницата в Сливен дори са се образували опашки от желаещи да дарят кръв.

В същото време от Районният център по трансфузионна хематология в Стара Загора съобщиха, че разполагат с достатъчни количества кръв и кръвни съставки за нуждите на пострадалите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия". При необходимост центърът има готовност да организира допълнителна акция по кръводаряване. От там призоваха гражданите, които имат възможност, да дарят кръв в знак на съпричастност, но увериха, че към момента наличните количества са достатъчни за осигуряване на медицинската помощ на пострадалите.

В израз на солидарност към мъката и болката на всички, които изгубиха близки в жестоката катастрофа на АМ „Тракия" при пътен възел Зимница, община Казанлък отмени всички официални събития до края на седмицата, съобщиха от там.

В четвъртък трябваше заедно с жителите на кв. „Васил Левски" в Казанлък да открием ново спортно игрище. Нашите деца заслужават безопасни пространства за игра, съобразени с техните нужди. Молим жителите за разбиране на решението ни, призоваха от общината.