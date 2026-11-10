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11 се оказаха жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Верижните катастрофи на АМ Тракия Кадър: Фейсбук
Верижните катастрофи на АМ Тракия Кадър: Фейсбук

В първите часове след тежкия пътен инцидент беше получена предварителна информация за 12 загинали лица при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия". В хода на последващите действия по установяване на самоличността и уточняване на броя на пострадалите беше потвърдено, че загиналите са 11. Това съобщиха от здравното министерство.

На мястото на инцидентите са загинали 10 души, а още един от пострадалите е починал в ямболската МБАЛ „Св. Пантелеймон", където е бил настанен за лечение. Така общият брой на жертвите е 11.

Общо 51 души са настанени в лечебни заведения след катастрофите. Най-много са пострадалите в Сливен – 33-ма. В Ямбол са приети 11 души, а в Бургас – седем.

Тежко пострадалите са 13.

Верижните катастрофи на АМ Тракия Кадър: Фейсбук

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