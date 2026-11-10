Румен Миланов: За мен причината за тежката катастрофа е в несъобразената скорост

За мен основната причина за катастрофата на АМ "Тракия" с 12 загинали е несъобразената скорост в условията на мъгла. Освен намалената видимост, прахта и влагата се смесват при мълга. Това каза пред Би Ти Ви шефът на вътрешната комисия в парламента и бивш началник на КАТ ген. Румен Миланов.

При катастрофата в другата лента Миланов посочи като причина заглеждане, но добави, че там има по-малко ударени коли. Причината - автомобилите вече са били намалили скоростта си. Затова и там няма загинали.

Добра и правилна е идеята да се обединят системите на АПИ и пътния контрол, каза Миланов. По-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че те не свързани и така МВР не е имало информация за мългата.

Моткаме се да направим йерархия на тежестта на нарушението, вместо това ги правим ситуационно. Има случай, правим промяна, описа той как досега са се вземали мерки за намаляване на катастрофите.