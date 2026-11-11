LinkedIn поставя анализа на резултатите и AI грамотността начело на най-бързо растящите маркетинг умения за 2026 г. Данните за България показват колко различна е изходната точка.

В годишната класация на LinkedIn за най-бързо растящите умения в маркетинга за 2026 г. на първо място е анализът на резултатите (performance analysis), а на второ - AI грамотността. По данни на Европейската комисия за 2025 г. едва 38,3% от българите между 16 и 74 години имат поне основни дигитални умения, при 60,4% средно за Европейския съюз.

Откъде да започне човек, който тепърва навлиза в маркетинга?

Класацията на LinkedIn се основава на две неща: какви умения хората добавят към профилите си и какви умения имат наетите през последната година. Когато работодателите гледат повече уменията, отколкото титлите, въпросът за новите в професията става съвсем практичен: кои основи трябва да са налице, преди да се стигне до анализите и AI инструментите?

Един от начините да се запълни тази разлика е да се обучат хората в основите на професията. Marketing Basics на SoftUni Digital е безплатен онлайн курс за начинаещи и за хора с известен опит, който стартира на 16 ноември. Записването е отворено до 12 ноември.

Какво измерва класацията

LinkedIn сравнява растежа на два показателя за предните 2 години: колко често дадено умение се добавя в профилите и колко често го имат хората, наети през този период. Така списъкът показва не само интерес, а и къде има реален успех при наемането.

Според скорошна анкета на платформата един от всеки петима професионалисти по света казва, че липсата на подходящи умения затруднява търсенето на работа.

Българската отправна точка

По данни на Евростат България е в долния край на подреждането в ЕС по дял на хората с поне основни дигитални умения, заедно с Румъния. Подобна е картината и при работата с изкуствен интелект: от последните налични данни за 2025 г. само 8,43% от българите са използвали генеративен AI за работа, при 15,36% средно за ЕС.

Това са най-новите публикувани данни и те обхващат цялото население на възраст между 16 и 74 години, не само работещите в маркетинга. Но показват откъде тръгват повечето хора, когато решат да се насочат към професия, в която анализът и AI вече са сред най-бързо растящите умения.

Едно от обученията по темата

Marketing Basics е двуседмичен курс, подходящ за начинаещи и за хора с известен опит, които владеят английски на начално ниво. Занятията са четири, онлайн на живо, като можеш да ги гледаш и на запис в удобно за теб време и място. Темите вървят от видовете маркетинг и каналите през фунията на продажбите и упражнение за дефиниране на „идеалния клиент“ до стойностното предложение, SWOT анализа, KPI и ролята на AI в работата. Преподаватели са Богдан Богомилов, лектор в SoftUni Digital от 2020 г. по Google Ads, и Мартин Желязков, основател и изпълнителен директор на Z-Consult.