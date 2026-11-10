ГЕРБ иска оставки на Румен Радев и министри заради катастрофата с 11 жертви

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ГЕРБ поиска оставката на премиера Румен Радев и на министри, отговорни за трагедията на магистрала "Тракия" с 11 жертви.

В днешния ден на национална трагедия ни се иска първо да изразим съболезнования на близките на загиналите на магистрала „Тракия", каза депутатът Даниел Митов на брифинг в парламента, пише БТА. Той изказа съболезнования на близките на загиналите.

Участъкът от магистралата не е бил обработен, заяви колегата му Николай Нанков.

Незабавна оставка на всички отговорни лица за безпрецедентното меле на АМ „Тракия". За това призова депутатът от ДПС Калин Стоянов, цитиран от пресцентъра на ДПС.

Две тежки верижни катастрофи станаха в днешния ден при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия" край пътен възел „Зимница", близо до Ямбол. Загинаха 11 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.