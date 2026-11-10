280 хиляди губят отпуск и заплати при пенсиониране, управляващите вкараха трудовият стаж да е в часове

Трудовият стаж да се изчислява в часове още от 1 януари. Тази промяна в Кодекса на труда вкараха депутатите от "Прогресивна България". В момента той се отчита в дни. Новите правила ще засегнат около 280 хил. души, които работят на непълно работно време на 4 часа или повече. По този начин се намаляват и трудови права - платен годишен отпуск, допълнителни отпуски, клас прослужено време, обезщетения, чийто размер или възникване зависят от продължителността на трудовия стаж.

Това е втори опит на управляващите да направят поправката. Първият бе през бюджета за 2026-а. Конституционният съд обаче отмени разпоредбите точно с мотива, че те нямат място в Закона за бюджета за 2026 г., защото влизат в сила от 2027 г.

Трудовият стаж сега се изчислява в дни, месеци и години. За един ден трудов стаж се признава времето, през което служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време - на 4 или повече часа. Работа под 4 часа обаче и сега се зачита пропорционално. Така в момента хората, които работят на четири часа, получават пълни права с тези на осем часа - 20 дни платен годишен отпуск, добавка клас за всяка година, няколко заплати за пенсиониране и т.н. По този начин те са равни на хората с пълно работно време от осем часа.

Различен е режимът при хората, които работят под 4 часа – те и сега имат по-малък платен отпуск, тъй като правото на платен годишен отпуск се изчислява пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, а те нямат половин работен ден, който да се брои за цял.

Според новите текстове това вече няма да е така и трудовият стаж ще се изчислява за всички според часовете. И това ще има отражение върху отпуска, клас прослужено време и това колко заплати ще получи човек при пенсиониране. Няма да важи обаче за обезщетенията за безработица, майчинство и пенсии. Причината е, че осигурителният стаж винаги се е изчислявал в часове.

С промените в Кодекса на труда се уеднаквява и изчисляването на трудов и осигурителен стаж, което в момента е различно и е предпоставка за заблуда. В момента 1 ден работа на 4 часа се признава за 1 ден трудов стаж, но само за 4 часа осигурителен. Хората обаче често се заблуждават, че двата стажа са равни и когато искат да се пенсионират, се оказва, че нямат достатъчно осигурителен стаж.

В много случаи непълното работно време е начин да се намаляват осигуровки, а част от служителите дори не подозират, че ги осигуряват на 2 или 3 часа, тъй като в действителност работят по 8 часа на ден.

Според управляващите мярката да доведе до изсветляване на заетостта. А хората щели да осъзнаят, че трудовите им договори не са правилно оформени и ще могат да поискат от работодателя си да бъдат отразени реалните часове, които работят.

"Промяната ще има отношение към работещите на непълно работно време. По данни от регистъра на заетостта около 280 хиляди работници и служители имат сключени трудови договори за непълно работно време с продължителност половината и над половината от законоустановената. Това представлява над 10% от всички лица с трудови договори. Новите правила за определяне на трудовия стаж няма да се отразят на работещите на непълно работно време с продължителност по-малко от половината от законоустановената. Те са над 100 хиляди и спрямо тях и към момента трудовият стаж се изчислява пропорционално. В тази връзка предложената промяна ще осигури еднакво третиране и справедливост както по отношение на работещите на непълно работно време, независимо от конкретната продължителност на работното им време, така и спрямо работещите на пълно работно време, които са над 1 800 000 лица, доколкото ще се осигури реално отчитане на приноса им към трудовия процес", пишат в мотивите си депутатите от ПБ.