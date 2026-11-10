Светия синод: С Божията помощ и общи усилия можем да спрем трагедии като тази на "Тракия"

С Божията помощ, с общи усилия, с повече отговорност и взаимна грижа можем да предотвратим подобни трагедии.

Това заявяват от Светия Синод в свое изявление след двете верижни катастрофи на магистрала "Тракия", при които загинаха 11, и бяха ранени 50 души.

Тежкият инцидент стана при пътен възел „Зимница", близо до Ямбол. На мястото на инцидентите са загинали 10 души, а още един от пострадалите е починал в ямболската МБАЛ „Св. Пантелеймон", където е бил настанен за лечение. Така общият брой на жертвите е 11.

Общо 51 души са настанени в лечебни заведения след катастрофите. Най-много са пострадалите в Сливен – 33-ма. В Ямбол са приети 11 души, а в Бургас – седем.

Тежко пострадалите са 13.

Ето и цялото изявление на Светия Синод:

Обични в Господа братя и сестри,

С дълбока скръб и болка приехме вестта за двете тежки пътнотранспортни произшествия, станали в ранните часове на 10 ноември на автомагистрала „Тракия", които отнеха свидни човешки животи и потопиха в скръб и страдание десетки семейства.

В тези тежки за всички нас часове Св. Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия изразява своите най-искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите. Съпричастни сме към тяхната неизмерима болка и отправяме гореща молитва към Всемилостивия Бог да им дарува утеха, духовни сили и крепка вяра, за да понесат тежкото изпитание, което ги е сполетяло.

В мигове като този човешките думи са безсилни да изразят дълбочината на скръбта от загубата на нашите ближни. Но като християни ние имаме своята надежда в Господа Иисуса Христа, Който ни уверява: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее" (Йоан 11:25).

Молим се Господ да упокои душите на загиналите в място светло, в място злачно, в място прохладно, където няма болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен, и да ги приеме в Своите небесни обители.

Св. Синод призовава боголюбивия клир, монашеството и всички верни чеда на Българската православна църква, както и всички наши сънародници, да възнесат усърдни молитви към Бога за упокоение на загиналите, за здраве и скорошно възстановяване на пострадалите и за утеха на техните семейства и близки.

С отеческа загриженост се обръщаме и към всички участници в движението по пътищата: нека бъдем благоразумни, внимателни, търпеливи и отговорни! Нека помним, че човешкият живот е драгоценен Божи дар, който сме призвани да пазим. Нека с всяко свое действие на пътя проявяваме грижа и любов към ближния, съзнавайки отговорността си както за собствения си живот, така и за живота на всички около нас.

Вярваме, че с Божията помощ, с общи усилия, с повече отговорност и взаимна грижа можем да предотвратим подобни трагедии и да съхраним живота и здравето на нашите ближни.

Бог да прости и упокои загиналите! На пострадалите да дарува здраве и сили, на скърбящите – утеха и надежда, а на всички нас – благоразумие, смирение и любов един към друг!